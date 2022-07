Am 2. Spieltag treffen in der 2. Bundesliga heute Holstein Kiel und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander. Ihr möchtet über alle Aktionen auf dem Laufenden bleiben? Mit unserem Liveticker kein Problem!

Drei Begegnungen stehen in der 2. Bundesliga heute um 13 Uhr an, unter anderem das Duell von Holstein Kiel und dem 1. FC Kaiserslautern. Hier könnt Ihr alle Geschehnisse im Liveticker verfolgen.

Holstein Kiel vs. 1. FC Kaiserslautern 0:1 (0:1) Tore 0:1 Hanslik (32.) Aufstellung Kiel Dähne - T. Becker, Si. Lorenz, Komenda - Korb, Reese, Sander, Holtby, Mühling - Pichler, Arp Aufstellung Kaiserslautern Luthe - Durm, K. Kraus, Tomiak, Zuck - Niehues, Ritter, J. Zimmer, Wunderlich, Hanslik - Boyd

Holstein Kiel vs. 1. FC Kaiserslautern: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker 0:1

Halbzeit | Kiel kam besser in die Begegnung, hatte mehr Spielanteile aber kam nicht durch die stabile FCK-Abwehr. Die Gäste haben einen klaren Spielplan: Kiel anlaufen lassen und mit Nadelstichen zum Erfolg kommen. Dieser Nadelstich kam in der 32. Minute durch Ritter. Er setzte sich sehr stark gegen mehrere Gegner durch und schloss stark mit einem Distanzschuss ab. Dähne konnte zwar parieren, Hanslik staubte dann aber ab. Kiel ist nach vorne noch nicht zwingend genug. Im zweiten Durchgang müssten die Störche noch eine Schippe drauflegen, auch ein Comeback von Bartels ist im Bereich des Möglichen.

Holstein Kiel vs. 1. FC Kaiserslautern: 2. Bundesliga im Liveticker - 1. Halbzeit

45.+3. | Halbzeit. Zur Pause führt Kaiserslautern mit 1:0 in Kiel.

45.+1. | Zwei Minuten gibt es oben drauf.

45. | Pichler geht im Zweikampf mit Tomiak zu Fall. Gepfiffen wird nicht, dabei hat der Verteidiger Glück: Die Hände waren da schon sehr am Trikot vom Kieler.

42. | Eckball für Kaiserslautern. Die Gäste haben sich was ausgedacht und packen alle verfügbaren Spieler an den kurzen Pfosten. Gefährlich wird es trotzdem nicht.

39. | Und es geht weiter: Luthe kommt bei einer Freistoßflanke aus seinem Kasten und trifft dabei seinen Gegenspieler. Lorenz bleibt liegen und muss behandelt werden.

38. | Wir haben wireder eine Unterbrechung, dieses Mal liegt Dähne am Boden und muss sich behandeln lassen. Bei der Rettungsaktion gegen Boyd hat er sich wohl was getan. Scheint aber weitergehen zu können.

36. | Lorenz spielt zurück auf Dähne, aber der Pass kommt ungenau. Boyd geht hinterher, Dähne klärt ins Seitenaus.

35. | Die Gäste stehen stabil, Kiel lässt sich aber von dem Gegentreffer nicht aus dem Konzept bringen und spielt weiterhin nach vorne.

2. Bundesliga, Holstein Kiel vs. 1. FC Kaiserslautern: Hanslik zum 0:1!

32. | Tooooooor! Kiel - KAISERSLAUTERN 0:1! Ein Kraftakt von Ritter beschert den Gästen die Führung! Gegen mehrere Gegenspieler setzt sich der Mittelfeldspieler vom linken Flügel bis zur Mitte durch. Dann kommt der Abschluss flach in die linke Ecke: Dähne lässt halbgar nach vorne abklatschen. Hanslik, der ehemalige Kieler, steht goldrichtig und nickt aus kurzer Distanz zur Führung ein!

30. | Eine halbe Stunde ist durch und wenn wir es positiv ausdrücken möchten: Der Ball rollt, die Stimmung ist gut. Jetzt fehlt nur noch alles, was sonst ein gutes Fußballspiel ausmacht. Aber das kriegen wir bestimmt noch hin.

28. | Wunderlich mal mit einem Freistoß aus dem linken Halbfeld. Mit Zug zum Tor schießt er das Ding los, der Ball geht geht dann doch ungefährlich über die Kiste.

25. | Der Daumen geht hoch, es kann weitergehen für Wunderlich.

23. | Holtby klärt die Kugel gegen Wunderlich vor dem Kieler Strafraum. Wunderlich bleibt liegen, die Partie wird unterbrochen. Das sieht nicht gut aus, der Spielmacher der Gäste hält sich den Rücken und liegt vor Schmerzen auf dem Boden.

20. | Dähne hat ab und zu den Ball in der Hand, wirklich gefordert ist er weiterhin nicht. Kiel ist die spielbestimmende Mannschaft, auch wenn Kaiserslautern oft das schnelle Umschaltspiel ausprobiert. Die Genauigkeit fehlt aber.

17. | Komenda mit einem Diagonalball zu Korb, der direkt die Flanke von der rechten Seite bringt. Pichler nimmt die Kugel an und zieht ab. Ungefährlich geht das Ding ans Außennetz, dennoch ist es der erste Abschluss des Spiels.

15. | Pichler hält gegen Tomiak den Fuß drauf. Der Abwehrspieler bleibt kurz liegen, danach gibt es aber den Handschlag. Alles okay, es gibt auch nur ein kurzes Wörtchen vom Schiedsrichter.

13. | Luthe mit einem langen Schlag auf Boyd, der sich gut in der gegnerischen Hälfte behaupten kann. Er spielt rechts raus zu Zimmer, der dann gegen Komenda nicht weiterkommt.

13. | Wir warten weiterhin auf den ersten Abschluss in dieser Begegnung.

9. | Die ersten Minuten gehören hier spielerisch den Hausherren. Der FCK steht relativ tief in der eigenen Hälfte und lässt Kiel anlaufen.

5. | Tomiak hat als letzter Mann den Ball an der Mittellinie, will das Spiel aufbauen. Dabei lässt er sich aber zu viel Zeit! Arp spritzt an und spitzelt ihm die Kugel weg, diese springt dann aber zu weit nach vorne. Luthe passt auf und kann klären.

3. | Die Trikotfarben verwundern den Zuschauer nicht: Kiel spielt in blauen Trikots und roten Stutzen, Kaiserslautern läuft ganz in Rot auf mit weißen Stutzen.

1. | Das Spiel geht los, Anpfiff!

Holstein Kiel vs. 1. FC Kaiserslautern: 2. Bundesliga im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Was können wir vom heutigen Spiel eigentlich erwarten? Kiel darf mit dem ersten Heimspiel natürlich enthusiastisch erwartet werden. Aber Dirk Schuster und der große Traditionsverein Kaiserslautern sind ein ordentliches Brett. Mit Rückenwind kommen die roten Teufel heute in den Norden. Man darf auf ein sehr spannendes und ausgeglichenes Spiel hoffen.

Vor Beginn: Für Kiel ging die Saison ähnlich gut los: 1:0 in der 29. Minute gegen Fürth durch Becker. Wären da nicht Green und Tillman gewesen, die im zweiten Durchgang das Spiel drehten. Immerhin verwandelte Mühling zehn Minuten vor Schluss einen Elfmeter zum Ausgleich und zum ersten Punkt in dieser Saison für Kiel.

Vor Beginn: Es war der Traumstart in die neue Saison für den FCK. Nach dem Aufstieg ging es vor toller Kulisse im heimischen Stadion gegen Hannover 96. Wunderlich machte den Tag noch besser, als er in der 11. Minute die Führung erzielte. Auch wenn Nielsen für Hannover in der 80. Minute ausglich, war der Fußball-Abend am Ende perfekt: Kraus sorgte in der 92. Minute für Extase und schoss last Minute die drei Punkte für Lautern rein.

Vor Beginn: Die tabellarische Situation können wir uns am zweiten Spieltag noch sparen, die Aussagekraft geht in Richtung Null. Dafür wollen wir uns aber die Ergebnisse am ersten Spieltag anschauen. Kiel hat sich in Fürth ein 2:2 erspielt. Kaiserslautern hat zu Hause gegen Hannover mit 2:1 gewonnen.

Vor Beginn: Auch Dirk Schuster nimmt nur eine Veränderung vor: Zolinski bleibt draußen, dafür ist Hanslik auf dem linken Flügel dabei.

Vor Beginn: Rapp verändert im Vergleich zum ersten Spieltag seine Aufstellung auf einer Position: Van den Bergh bleibt draußen, dafür ist Lorenz in der Abwehr dabei.

Holstein Kiel vs. 1. FC Kaiserslautern: Die Aufstellungen

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! So starten die beiden Teams in die Partie:

Kiel: Dähne - T. Becker, Si. Lorenz, Komenda - Korb, Reese, Sander, Holtby, Mühling - Pichler, Arp

Kaiserslautern: Luthe - Durm, K. Kraus, Tomiak, Zuck - Niehues, Ritter, J. Zimmer, Wunderlich, Hanslik - Boyd

Vor Beginn: Ab 13 Uhr soll es heute zwischen den beiden Klubs zur Sache gehen, Spielstätte ist das Holstein-Stadion in Kiel

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Partie zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Kaiserslautern!

© getty Am 1. Spieltag der 2. Bundesliga hat der 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 einen Sieg eingefahren.

2. Bundesliga, Holstein Kiel vs. 1. FC Kaiserslautern: Die Aufstellungen

