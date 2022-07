Zum Abschluss des Samstags treffen in der 2. Bundesliga heute noch Hannover 96 und der FC St. Pauli aufeinander. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Aktion!

Zum Abendspiel am heutigen Samstag sind in der 2. Bundesliga Hannover 96 und der FC St. Pauli gefragt. Ob die Niedersachsen ihre Auftaktniederlage gegen den FC Kaiserslautern heute vor heimischer Kulisse wiedergutmachen können, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Hannover 96 vs. St. Pauli: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Während Hannover zum Auftakt direkt eine Niederlage kassiert hat, lief es für die Hamburger ein wenig besser. St. Pauli hat am 1. Spieltag den 1. FC Nürnberg 3:2 geschlagen.

Vor Beginn: Das Abendspiel in der 2. Bundesliga wird wie gewohnt um 20.30 Uhr angepfiffen. Gespielt wird heute in der Heinz von Heiden Arena in der Landeshauptstadt Niedersachsens.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Partie zwischen Hannover 96 und dem FC St. Pauli.

2. Bundesliga, Hannover 96 vs. St. Pauli: Voraussichtliche Aufstellungen

Hannover: Zieler - Dehm, Neumann, Börner, Köhn - F. Kunze - Schaub, Besuschkow - Kerk - Nielsen, Beier

Zieler - Dehm, Neumann, Börner, Köhn - F. Kunze - Schaub, Besuschkow - Kerk - Nielsen, Beier St. Pauli: Smarsch - Saliakas, Dzwigala, Medic, Paqarada - Smith - Irvine, Hartel - Daschner - J. Eggestein, Matanovic

Hannover 96 vs. St. Pauli: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle unter Euch, die die Begegnung heute live sehen möchten: das Duell von Hannover und St. Paul wird im Free-TV übertragen! Sport1 startet rund eine Stunde vor dem Anpfiff, also um 19.30 Uhr mit den Vorberichten, dabei könnt Ihr sowohl im TV als auch auf sport1.de kostenfrei einschalten.

Darüber hinaus ist auch Sky wieder mit von der Partie. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event könnt Ihr ab 20 Uhr für die Vorberichte einschalten, Stefan Hempel kommentiert das Ganze. Die Livestream Varianten sind wie die TV-Übertragung kostenpflichtig, hier könnt Ihr entweder zu SkyGo oder WOW greifen.

Über OneFootball könnt Ihr die Partie ebenfalls empfangen, allerdings wird auf hier eine einmalige Gebühr von 3,99 Euro fällig.

