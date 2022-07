In der 2. Bundesliga tragen der 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf das erste Samstagabendspiel der neuen Saison aus. Hier gibt's die Begegnung im Liveticker.

Der 1. FC Magdeburg empfängt Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga zum ersten Samstagabendspiel in der Saison 2022/23. SPOX tickert die 90 Minuten live mit.

1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Startschuss ist gefallen: Seit dem gestrigen Freitag läuft in der 2. Bundesliga die Saison 2022/23. Am heutigen Samstag dürfen der 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf das erste Abendspiel am Wochenende nach der Sommerpause bestreiten. Schauplatz ist die MDCC-Arena, los geht es um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Magdeburg: Reimann - El Hankouri, Lawrence, Bittroff, Bell Bell - A. Müller - Condé, Krempicki - Ceka, Scienza, T. Ito

Düsseldorf: Kastenmeier - Klarer, Hoffmann, de Wijs - Klaus, Ao Tanaka, Sobottka, Gavory - Appelkamp - Hennings, Iyoha

1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky hält weiterhin die Rechte an der kompletten 2. Bundesliga, auf Sky Sport Bundesliga 1 werdet Ihr zu Magdeburg gegen Fortuna heute fündig. Die Übertragung beginnt um 20 Uhr, Kommentator ist Stefan Hempel. Zurückgreifen könnt Ihr bei Sky auch auf einen Livestream, den Ihr über Sky Go oder WOW aufruft.

Während Sky die 90 Minuten im Pay-TV überträgt, seht Ihr das Spiel auch im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Auf Sendung geht nämlich auch Sport1. Der Sportsender zeigt stets das Samstagabendspiel der 2. Liga.

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag der Saison 2022/23