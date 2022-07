Es geht wieder los! Die 2. Bundesliga startet heute mit dem Auftaktspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96. Die komplette Partie könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Die Zweitliga-Saison beginnt am heutigen Abend mit dem Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96. Wer kann das Auftaktspiel für sich entscheiden und damit vorerst an die Spitze der Tabelle rücken? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96: Auftaktspiel der 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der 1. FC Kaiserslautern ist zurück in der 2. Bundesliga! Nach dem Abstieg im Jahr 2018, musste der Traditionsklub einige Jahre in der 3. Liga verweilen. Durch den Sieg in der Relegation gegen Dynamo Dresden, sind die heutigen Gastgeber jedoch wieder zweitklassig. Mit Hannover 96 wartet heute auf den Rückkehrer jedoch eine schwere Aufgabe zum Auftakt. Wer kann die Partie heute für sich entscheiden?

Vor Beginn: Das Auftaktspiel der neuen Zweitliga-Saison beginnt heute um 15.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Duells zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96.

1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96: Auftaktspiel der 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Kaiserslautern: Luthe - J. Zimmer, Tomiak, K. Kraus, Zuck - Niehues, Ritter - Hanslik, Wunderlich, Zolinski - Boyd

Hannover 96: Zieler - Dehm, Neumann, Börner, Köhn - F. Kunze - Schaub, Besuschkow - Kerk - Nielsen, Beier

1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96: Auftaktspiel der 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV zeigt Sat.1 am heutigen Abend das Auftaktspiel der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96. Die Übertragung beginnt heute um 20.00 Uhr. Auf der Sat.1-Website und auf ran.de könnt Ihr die Partie zudem im kostenlosen Livestream sehen.

Sky zeigt die Begegnung zwischen dem 1. FC Kaiserlautern und Hannover 96 heute im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream. Ebenfalls ab 20.00 Uhr seht Ihr die Partie auf Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Top Event. Im Livestream seht Ihr das Duell heute auf WOW und mit der Sky-go-App.

Die letzte Möglichkeit das heutige Duell im Livestream zu sehen bietet Euch OneFootball. Dort könnt Ihr das Auftaktspiel als Einzelstream, ganz ohne Abo, verfolgen.

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag der Saison 2022/23

Datum Anpfiff Heimteam Auswärtsteam Freitag, 15.07.2022 20.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern Hannover 96 Samstag, 16.07.2022 13.00 Uhr SpVgg Greuther Fürth Holstein Kiel Samstag, 16.07.2022 13.00 Uhr FC St. Pauli 1. FC Nürnberg Samstag, 16.07.2022 13.00 Uhr SV Sandhausen Arminia Bielefeld Samstag, 16.07.2022 13.00 Uhr Jahn Regensburg SV Darmstadt 98 Samstag, 16.07.2022 20.30 Uhr 1. FC Magdeburg Fortuna Düsseldorf Sonntag, 17.07.2022 13.30 Uhr SC Paderborn Karlsruher SC Sonntag, 17.07.2022 13.30 Uhr Hansa Rostock 1. FC Heidenheim Sonntag, 17.07.2022 13.30 Uhr Eintracht Braunschweig Hamburger SV