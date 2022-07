2. Bundesliga - Voting: Wer hat die besten Chancen auf den Bundesliga-Aufstieg?

Am Freitag (15. Juli) ist es endlich wieder soweit: In der 2. Bundesliga rollt wieder der Ball, wenn der 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 die neue Spielzeit einläuten. Aber wer sind eigentlich für Euch die Aufstiegsfavoriten?

Vor wenigen Monaten ist auch der vierte Anlauf des Hamburger SV, in die Bundesliga zurückzukehren, gescheitert. Der HSV musste sich in der Relegation Hertha BSC geschlagen geben und plant in der Saison 2022/23 den nächsten Angriff in Richtung Oberhaus.

Leicht wird es für die Norddeutschen aber natürlich nicht. Hinter dem HSV ist die Liste der potenziellen Aufstiegskandidaten lang, Bielefeld und Fürth hoffen zum Beispiel auf den direkten Wiederaufstieg.

Auch Darmstadt, St. Pauli, Düsseldorf oder Hannover werden im Aufstiegsrennen ein Wörtchen mitreden wollen. Oder macht doch noch ein Außenseiter den genannten Teams einen Strich durch die Rechnung?

Wir wollen wissen, wer Eurer Meinung nach im Aufstiegsrennen die besten Chancen hat. App-User finden das Voting hier - stimmt jetzt ab!