Eintracht Braunschweig vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des ersten Spieltags der neuen Zweitliga-Saison treffen heute Aufsteiger Eintracht Braunschweig und der Hamburger SV aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während Eintracht Braunschweig in der abgelaufenen Saison das Ziel Aufstieg in die 2. Bundesliga gelang, hat der Hamburger SV den Wiederaufstieg in die Bundesliga erneut nicht geschafft. In der Relegation scheiterte man an Hertha BSC, auf einen 1:0-Sieg in Berlin folgte vor heimischer Kulisse eine 0:2-Niederlage. Nach dem Abstieg im Jahr 2018 muss er nun also auch eine fünfte Saison in Folge in der Zweitklassigkeit verbringen.

Nach den direkten Wiederaufstiegen vom FC Schalke 04 und von Werder Bremen gilt der HSV jetzt auf dem Papier immerhin als der einer der großen Favoriten - nicht nur rein mit Blick auf die Aufstiegsränge, sondern womöglich auch hinsichtlich der Zweitliga-Meisterschaft.

Eintracht Braunschweig vs. HSV, 2. Bundesliga: Anpfiff, Ort, Spielstätte

Los geht es für die Hamburger dieses Wochenende im Rahmen des ersten Spieltags auswärts gegen Eintracht Braunschweig. Die Niedersachsen empfangen die Rothosen am heutigen Sonntag, den 17. Juli im Eintracht-Stadion, Anstoß ist dort um 13.30 Uhr.

Ebenfalls um 13.30 Uhr werden zwei weitere Spiele des ersten Spieltags angepfiffen. Dabei handelt es sich um folgende Begegnungen: SC Paderborn vs. Karlsruher SC und Hansa Rostock vs. 1. FC Heidenheim.

© getty Tim Walter nimmt mit dem HSV einen neuen Anlauf für den Bundesliga-Aufstieg.

Eintracht Braunschweig vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky besitzt auch in der neuen Saison die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga. Alle 306 Partien werden beim Pay-TV-Sender gezeigt. Eines davon ist das heutige Duell zwischen Eintracht Braunschweig und dem HSV, das ab 13 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga und dort wiederum auf Sky Sport Bundesliga 2 übertragen wird. Durch die Partie begleitet Euch Hansi Küpper, der dafür in die Rolle des Kommentatoren schlüpft. Braunschweig vs. HSV ist zudem auch Teil der heutigen Sonntagskonferenz, die natürlich auch die beiden Parallelspiele beinhaltet.

Einzelspiel oder Konferenz - beides lässt sich auch im Livestream verfolgen. Auch hierfür ist Sky verantwortlich. Zugriff auf den Livestream von Sky erhaltet Ihr entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit WOW.

Eintracht Braunschweig vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Ihr habt kein SkyGo-Abo und auch keinen Zugriff auf WOW? Kein Problem, Ihr müsst dank des Livetickers von SPOX nämlich trotzdem nicht auf die Partie verzichten. Tore, Chancen, Platzverweise, Wechsel - Euch entgeht auch garantiert nichts.

Eintracht Braunschweig vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Eintracht Braunschweig - Hamburger SV

Eintracht Braunschweig - Hamburger SV Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 1

1 Datum: 17. Juli 2022

17. Juli 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Eintracht-Stadion, Braunschweig

Eintracht-Stadion, Braunschweig TV: Sky

Livestream: Sky Go, WOW

Liveticker: SPOX

Eintracht Braunschweig vs. HSV: Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Braunschweig: Fejzic - Schultz, Behrendt, Decarli - Multhaup, Krauße, Nikolaou, Kijewski - Pherai - Kaufmann, Lauberbach

Fejzic - Schultz, Behrendt, Decarli - Multhaup, Krauße, Nikolaou, Kijewski - Pherai - Kaufmann, Lauberbach Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Königsdörffer, Glatzel, Kittel

2. Bundesliga: Duelle und Ergebnisse am 1. Spieltag