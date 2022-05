Werder Bremen vs. Jahn Regensburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Werder Bremen empfängt Jahn Regensburg und will dabei den Aufstieg von der 2. Bundesliga in die Bundesliga perfekt machen. SPOX verrät: So verpasst Ihr heute live im TV, Livestream und Liveticker nichts vom 34. Spieltag.

Der Wiederaufstieg ist zum Greifen nahe. Nach dem FC Schalke 04 steht mit Werder Bremen der nächste Klub in der 2. Bundesliga vor der direkten Rückkehr in das deutsche Oberhaus. Um sie perfekt zu machen, benötigen die Hanseaten am 34. und damit letzten Spieltag vor heimischer Kulisse im Wohninvest Weserstadion auch nur einen Punkt.

Gegen den SSV Jahn Regensburg, für den es tabellarisch um nichts mehr geht, werden die Bremer dennoch voll auf den Sieg aus sein - einerseits, um definitiv nichts anbrennen zu lassen, andererseits könnte es mit einem dreifachen Punktgewinn noch für Platz eins reichen. Der SVW liegt derzeit zwei Punkte hinter den Schalkern, die parallel beim 1. FC Nürnberg gastieren. Alle Begegnungen in Liga zwei beginnen am heutigen Sonntag, den 15. Mai um 15.30 Uhr.

SPOX klärt Euch im Folgenden darüber auf, wie Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Werder Bremen und Jahn Regensburg heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty Werder Bremen steht vor dem Wiederaufstieg in die Bundesliga.

Werder Bremen vs. Jahn Regensburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Ihr habt die Möglichkeit, Werder gegen Regensburg heute auch dann zu verfolgen, wenn Ihr nicht vor Ort im Stadion seid. Dafür benötigt Ihr dann aber ein Abonnement bei Sky, denn nur der Pay-TV-Sender zeigt den letzten Spieltag live.

Zur Partie im Weserstadion müsst Ihr nach Sky Sport Bundesliga 3 Ausschau halten, dort findet die Übertragung zu dem Einzelspiel statt. Los geht es auf dem Kanal um 15.20 Uhr, Oliver Seidler kommentiert. Ab 14.30 Uhr könnt Ihr Euch auf Sky Sport Bundesliga 1 einstimmen, dort wird dann auch die Konferenz mit allen Partien ausgestrahlt.

Abgesehen von der klassischen Übertragung im Fernsehen könnt Ihr auf das Sky-Programm auch via Livestream zurückgreifen. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

Den Saisonendspurt live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Werder Bremen vs. Jahn Regensburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Falls Ihr bei Sky nicht einschalten könnt oder wollt, dann schaut gerne hier bei SPOX vorbei. Wir bieten so wie zu allen anderen Zweitligaspielen nämlich auch einen Liveticker zu Werder gegen Regensburg an. Schaffen die Bremer den Aufstieg? Ihr bekommt alles Wissenswerte umgehend geliefert.

Werder Bremen vs. Jahn Regensburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übertragung

Begegnung: Werder Bremen - Jahn Regensburg

Werder Bremen - Jahn Regensburg Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 34

34 Datum: 15. Mai 2022

15. Mai 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Wohninvest Weserstadion, Bremen

Wohninvest Weserstadion, Bremen TV: Sky

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Tabelle vor dem letzten Spieltag