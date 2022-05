Schalke 04 vs. St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Aufstiegskampf in der 2. Bundesliga ist super eng. Nun folgt am 33. Spieltag ein direktes Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC St. Pauli. Wie Ihr dieses Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga kommt es am 33. Spieltag zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC St. Pauli zu einem Entscheidungsspiel. Der FC St. Pauli steckt zum ungünstigsten Zeitpunkt in einer Schwächephase. Aus den vergangenen fünf Spielen gab es keinen Sieg.

In den direkten Duellen gegen den SV Werder Bremen, den SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Nürnberg verpasste man es zu gewinnen und sich so in der Tabelle oben abzusetzen. So kassierte man am vergangenen Wochenende den 1:1-Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. Trotz der schwachen Form ist der Aufstieg immer noch möglich. Mann muss gegen Schalke gewinnen und auf Fehler der Konkurrenz hoffen.

Schalke 04 ist hingegen in herausragender Form. Mit Ausnahme der 1:4-Niederlage gegen Werder Bremen, konnte man aus den vergangenen zehn Spielen sieben Siege holen. Nun steht man zwei Spieltage vor Schluss ganz oben in der 2. Bundesliga und der Wiederaufstieg in die Bundesliga ist zum Greifen nah. Doch dafür braucht es zunächst einen Sieg gegen St. Pauli.

Hier erfahrt Ihr, wie Schalke dieses Wochenende bereits aufsteigen kann.

2. Bundesliga: Die Ausgangssituation im Aufstiegsrennen vor dem 33. Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Diff. Pkt. 1 Schalke 32 26 59 2 Darmstadt 32 23 57 3 Werder 32 17 57 4 Hamburg 32 30 54 5 St. Pauli 32 14 54 6 Nürnberg 32 4 51

© getty Schalkes Stürmer Marvin Pieringer versucht, unter Druck des St. Pauli Kapitäns Philipp Ziereis den Ball zu behaupten.

Schalke vs. St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Beim Abendspiel zwischen Schalke 04 und dem FC St. Pauli könnt Ihr auf mehrere Optionen zurückgreifen.

Schalke vs. St. Pauli: 2. Bundesliga heute live im Pay-TV

Im Pay-TV läuft das Spiel auf Sky. Das Bundesliga-Paket gibt es aktuell zum Preis von monatlich 20,75 Euro im Jahresabonnement. Zudem legt der Sender das Sky-Entertainment-Paket noch mit obendrauf. Ihr habt anschließend Zugriff auf alle Samstagsspiele der Bundesliga sowie auf die komplette 2. Bundesliga.

Für weitere 2,75 Euro im Monat könnt Ihr das Sport-Pakets von Sky dazubuchen. Damit habt Ihr dann Zugang zu vielen anderen Sportarten, wie beispielsweise Handball, Formel oder der NHL.

Schalke vs. St. Pauli: 2. Bundesliga heute live im Free-TV

Die Topspiele am Samstagabend laufen alternativ auch auf Sport1. Der Sender ist kostenlos empfangbar und strahlt das Spiel zwischen Schalke und St. Pauli live und in voller Länge aus. Die Vorberichte beginnen bereits um 19.30 Uhr.

Schalke vs. St. Pauli: 2. Bundesliga heute live im Livestream

Es gibt auch im Livestream die Möglichkeit auf Sport 1 auszuweichen. Dieser ist ebenfalls frei verfügbar. Den Livestream von Sport 1 findet Ihr hier.

Wenn Ihr bereits Sky-Abonnenten seid dann könnt Ihr auch auf SkyGo das Spiel verfolgen.

Ansonsten bietet der Pay-TV-Sender natürlich auch das Sky Ticket als Alternative an. Durch das Supersport Tickets könnt Ihr das Topspiel der 2. Bundesliga live anschauen. Ihr habt des Weiteren Zugriff auf das komplette Sportangebot von des Pay-TV-Senders. Für 19,99 Euro im Monat im Jahresabo bekommt Ihr aktuell das Sky Ticket. Das monatliche Abo gibt es für 29,99 Euro.

Schalke vs. St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im Liveticker

Ihr wollt wissen, ob Schalke 04 aufsteigt oder St. Pauli im Aufstiegskampf zurückschlägt? Kein Problem! SPOX bietet euch zum den Liveticker zum Topspiel der 2. Bundesliga. Zuvor könnt Ihr bereits auch bei der Samstagskonferenz der zweiten Liga vorbeischauen.

Hier geht's zum Liveticker Schalke 04 - St. Pauli

Hier geht's zum Liveticker der Samstagskonferenz der 2. Bundesliga.

Schalke vs. St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Schalke - St. Pauli

Schalke - St. Pauli Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 33

33 Datum: 07. Mai 2022

07. Mai 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Veltins-Arena, Gelsenkirchen TV: Sky, Sport 1

Livestream: SkyGo, Sky Ticket, Sport 1

Liveticker: SPOX

Schalke vs. St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke: Fraisl - Vindheim, Thiaw, M. Kaminski, Ouwejan - Itakura, Latza - Zalazar, Bülter, Churlinov - Terodde

Fraisl - Vindheim, Thiaw, M. Kaminski, Ouwejan - Itakura, Latza - Zalazar, Bülter, Churlinov - Terodde St. Pauli: Smarsch - Zander, Beifus, Medic, Paqarada - Aremu - Irvine, Hartel - Kyereh - Matanovic, Makienok

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 33. Spieltag