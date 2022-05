Die 2. Bundesliga befindet sich auf der Zielgeraden und der FC Schalke 04 ist auf einem guten Weg, den Wiederaufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Am Wochenende können die Königsblauen den Aufstieg frühzeitig fixieren. SPOX erklärt Euch, was dafür passieren muss.

32 von 34 Spieltagen wurden in der 2. Bundesliga in dieser Saison bereits absolviert. Auf Nummer eins der Tabelle liegt aktuell der FC Schalke 04, der erst in der vergangenen Spielzeit nach 30 Jahren Bundesliga runter in die 2. Liga musste.

Noch ist der Aufstieg jedoch nicht fix, der Abstand zu den Verfolgern ist nämlich sehr klein. Auf Rang zwei (Werder Bremen) und drei (SV Darmstadt 98) sind es nur zwei Punkte Unterschied. Auf Rang vier und fünf sind es fünf Zähler. Außerdem hat wohl keiner der Aufstiegskandidaten so ein schweres Restprogramm wie der S04. Am Samstag (7. Mai) geht es im Rahmen des 33. Spieltags gegen den Fünften FC St. Pauli. Das Duell wird um 20.30 Uhr in der Gelsenkirchener Veltins-Arena angepfiffen. Im Saisonfinale, in der Woche darauf, heißt der Gegner dann 1. FC Nürnberg (Tabellensechster).

2. Bundesliga: Der Aufstiegskampf zwei Spieltage vor Schluss

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Schalke 04 32 67:41 26 59 2. Darmstadt 98 32 67:44 23 57 3. Werder Bremen 32 60:43 17 57 4. Hamburger SV 32 62:32 30 54 5. St. Pauli 32 57:43 14 54 6. Nürnberg 32 48:44 4 51

Nichtsdestotrotz können die Schalker bereits an diesem Wochenende im Spiel gegen den FC St. Pauli den Aufstieg in die Bundesliga klarmachen. Wie, erklärt Euch SPOX im Folgenden.

Schalke 04: So steigt S04 am Wochenende in die Bundesliga auf

Die Mannschaften, die nach 34 Spielrunden die Meisterschaft auf Rang eins und zwei beenden, steigen fix in die Bundesliga auf. Der Drittplatzierte muss in der Relegation gegen den Drittletzten der Bundesliga in einem Hin- und Rückspiel um den letzten Starterplatz der Bundesliga antreten. Das heißt also, dass der FC Schalke 04 nicht unbedingt Erster werden muss, um aufzusteigen, Platz zwei würde ebenfalls genügen.

© getty Schalke 04 kann am Samstag gegen St. Pauli den Aufstieg in die Bundesliga klarmachen.

Der FC Schalke 04 steigt am Wochenende in die Bundesliga auf, wenn...

...er am Samstag gegen den FC St. Pauli gewinnt (die Höhe des Sieges ist dabei egal), einer der Verfolger - sei es Darmstadt (spielt gegen Düsseldorf) oder Bremen (spielt gegen Aue) - gleichzeitig patzt, also entweder verliert oder nur unentschieden spielt. Dann würde Schalke die Saison schlimmstenfalls auf Platz zwei beenden, weil der Drittplatzierte ein Spiel vor Schluss bereits vier oder fünf Punkte hinter den Königsblauen wäre.

Verliert der FC Schalke 04, dann kann noch einiges passieren. Theoretisch könnte er in den letzten beiden Wochen sogar noch den Relegationsplatz verpassen, dafür müsste jedoch zumindest der Hamburger SV oder der FC St. Pauli alle Punkte holen, Schalke auf der anderen Seite keine mehr. Auch Bremen und Darmstadt müssten S04 dabei überholen.

Schalke 04: So steigt S04 am Wochenende in die Bundesliga auf - Spiel gegen St. Pauli live im TV und Livestream

Das entscheidende Spiel gegen St. Pauli überträgt am Samstag der Pay-TV-Sender Sky. Nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream ist dabei das Spiel zu sehen. Genauer gesagt, auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD. Stefan Hempel wird dafür als Kommentator eingesetzt.

Um das Spektakel am Samstag im Livestream von Sky schauen zu können, braucht Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Eine weitere kostenpflichtige Variante bietet OneFootball an. Für diese braucht Ihr kein Abo, sondern Ihr müsst lediglich für das Einzelspiel einen Preis in Höhe von 3,99 Euro bezahlen.

Bei Sport1 lässt sich das Duell zudem im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen. Vorberichte diesbezüglich gibt es ab 19.30 Uhr, Moderatorin in Gelsenkirchen ist Ruth Hofmann.

Schalke 04: So steigt S04 am Wochenende in die Bundesliga auf - Spiel gegen St. Pauli im Liveticker

Darüber hinaus könnt Ihr die Partie auch auf eine andere Art und Weise verfolgen: im Liveticker bei SPOX. Wir tickern die wichtigsten Ereignisse auf dem Rasen für Euch ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker der Begegnung zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC St. Pauli.

Schalke 04: So steigt S04 am Wochenende in die Bundesliga auf - Wichtigste Infos zum Spiel gegen St. Pauli

Begegnung: Schalke 04 vs. FC St. Pauli

Schalke 04 vs. FC St. Pauli Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 33

33 Datum: 7. Mai 2022

7. Mai 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Veltins-Arena, Gelsenkirchen Pay-TV: Sky

Free-TV: Sport1

Livestream: SkyGo, SkyTicket, OneFooball, Sport1

Liveticker: SPOX

