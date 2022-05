In der 2. Bundesliga kommt es heute am 33. Spieltag zum Duell zwischen dem HSV und Hannover 96. Alle Informationen zu der Begegnung und wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

In der 2. Bundesliga stehen in dieser Saison noch zwei Spieltag auf dem Programm und der HSV befinden sich weiterhin mittendrin im Kampf um den Aufstieg. Mit einem Sieg heute gegen Hannover 96, könnten die Gastgeber zumindest vorübergehend in die Aufstiegszone rücken.

HSV vs. Hannover 96, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Das Nordduell am 33. Spieltag der 2. Bundesliga zwischen dem HSV und Hannover 96 beginnt am heutigen Samstag, den 07. Mai, um 13.30 Uhr. Als Austragungsort der Partie dient heute das Volksparkstadion in Hamburg.

Drei Siege in Folge holte der HSV in der 2. Bundesliga zuletzt. Vor einige Wochen schien die Ligaspitze schon enteilt zu sein. Durch diese Siegesserie und der Tatsache, dass Schalke 04, Werder Bremen und Co. einige Punkte in den vergangen Wochen liegenließen, ist der HSV wieder mittendrin im Aufstiegskampf. Das Team von Tim Walter spielte in der Liga seit einigen Wochen befreit auf und erzielte in den vergangen drei Zweitligapartien ganze elf Tore. Der HSV muss heute dennoch dringend punkten, wenn sie im Kampf um den Aufstieg noch ein Wort mitreden möchten.

Für Hannover 96 geht es dagegen an den letzten beiden Spieltagen sportlich um nicht mehr viel. Durch den 2:0-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen den Karlsruher SC konnte Hannover 96 den Klassenerhalt sicherstellen. Acht Punkte Vorsprung hat das Team von Christoph Dabrowski aktuell auf Tabellenplatz 16 und befindet sich zwei Spieltage vor Schluss gesichert im unteren Drittel der Tabelle. Kann Hannover 96 heute befreit aufspielen und dem HSV im Kampf um den Aufstieg ein Bein stellen?

HSV vs. Hannover 96, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Vagnoman - Meffert - Suhonen, Reis - Jatta, Glatzel, Kittel Hannover 96: Zieler - Muroya, Krajnc, Börner, Ochs - Diemers, Ondoua - Maina, Kerk, Beier - Weydandt

HSV vs. Hannover 96, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Im TV zeigt sich Sky am heutigen Tag exklusiv für die Übertragung des Spiels zwischen dem HSV und Hannover 96 heute zuständig. Es bieten sich Euch zudem gleich mehrere Optionen die Partie im Livestream zu verfolgen.

HSV vs. Hannover 96, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Auf Sky Sport Bundesliga 4 und Sky Sport Bundesliga 8 könnt Ihr die Begegnung zwischen dem HSV und Hannover 96 heute live und in voller Länge im Pay-TV sehen. Sky beginnt seine Vorberichte zum Spiel am heutigen Tag um 13.00 Uhr. Marcel Meinert kommentiert die Partie dann ab 13.30 Uhr live.

Alternativ könnt Ihr auf Sky das Nordduell in der Konferenz verfolgen, die Ihr auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 7 findet.

© getty Im Hinspiel erzielte Linton Maina den 1:0-Siegtreffer.

HSV vs. Hannover 96, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Es bieten sich Euch heute gleich drei Möglichkeiten die Partie zwischen dem HSV und Hannover 96 im Livestream zu erleben. Mit dem Sky Ticket oder der Sky Go-App könnt Ihr die Übertragung des Pay-TV-Senders live und vollumfänglich streamen.

Das geht ebenso auf OneFootball. Dort könnt Ihr das Spiel jedoch als Einzelstream erwerben und die Partie ganz ohne Abonnement verfolgen.

HSV vs. Hannover 96, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch die Begegnung zwischen dem HSV und Hannover 96 im ausführlichen Liveticker. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Feld. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

