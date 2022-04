Schalke vs. Werder Bremen, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Es ist das Topspiel der 2. Bundesliga. Die Bundesliga-Absteiger Schalke 04 und Werder Bremen spielen gegeneinander. Wo Ihr dieses Traditionsduell im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, verraten Wir euch hier bei SPOX.

Der Erste gegen den Zweiten der 2. Bundesliga. Die beiden Absteiger der Bundesliga gegeneinander. Schalke 04 trifft auf Werder Bremen. Ein Duell, das nach erster Liga klingt. Dort wollen auch beide Mannschaften wieder hin.

Werder Bremen kam in der vergangenen Woche gegen den 1. FC Nürnberg nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Damit konnte man die Nürnberger zwar auf Distanz halten, musste aber die Tabellenführung an Schalke 04 abgeben. Mit einem Sieg wäre man wieder auf dem Platz an der Sonne.

Die Schalker wollen das natürlich verhindern. Mit einem überzeugenden 5:2-Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Darmstadt konnte man seine Aufstiegsambitionen untermauern. Durch einen Sieg könnte sich Schalke oben etwas absetzten.

Der Anpfiff ist um 13.30 Uhr.

Schalke vs. Werder Bremen, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky hat die Exklusivrechte für die komplette Saison der 2. Bundesliga. Wer sich also Schalke gegen Bremen nicht entgehen lassen will, wird auf ein Abo des Pay-TV-Senders zurückgreifen müssen. Das Jahresabonnement des Bundesliga-Pakets bei Sky ermöglicht es für 27€ monatlich alle Spiele der zweiten Liga sowie die Samstagsspiele der erste Bundesliga live zu verfolgen. Für zusätzliche 5,50€ im Monat gibt es zudem das Sport-Paket oben drauf. Damit kann man unter anderem die komplette Saison der Formel 1 verfolgen.

Die Übertragung des Einzelspiels zwischen Schalke und Bremen könnt ihr ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 4 (HD) verfolgen. Zur selben Zeit startet auf Sky Sport 3 (HD) die Konferenz der Samstagsspiele. Ab 15.25 Uhr wechseln die Sender aufgrund der Bundesliga rüber auf Sky Sport 8 (HD) für das Einzelspiel und die Konferenz findet ihr anschließend auf Sky Sport 7 (HD) wieder. Schalke gegen Bremen wird von Oliver Seidler kommentiert.

Wer das Spiel im Livestream verfolgen möchte, kann das auf SkyGo oder durch das SkyTicket machen.

Schalke vs. Werder Bremen, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Schalke 04 - Werder Bremen

Schalke 04 - Werder Bremen Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 31

31 Datum: 23. April 2022

23. April 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Veltins-Arena, Gelsenkirchen TV: Sky

Livestream: SkyGo, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

Schalke vs. Werder Bremen, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Ihr wollt Schalke gegen Werder Bremen unbedingt verfolgen, habt aber kein Sky-Abo. Dann schaut doch beim Liveticker von SPOX vorbei. Hier könnt ihr das Spiel als Einzelspiel oder in der Konferenz begleiten und nichts verpassen.

Hier geht's zum Liveticker Schalke 04 - Werder Bremen.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Schalke vs. Werder Bremen, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04: Fraisl - Matriciani, Thiaw, M. Kaminski, Calhanoglu - Itakura, Latza, Drexler, Zalazar, Bülter - Terodde

Fraisl - Matriciani, Thiaw, M. Kaminski, Calhanoglu - Itakura, Latza, Drexler, Zalazar, Bülter - Terodde Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, C. Groß, Friedl - Agu, Rapp, A. Jung, Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch

