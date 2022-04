Schalke 04: Simon Terodde verschlägt es nach S04-Sieg buchstäblich die Sprache

Simon Terodde hat Schalke 04 am 32. Spieltag der 2. Bundesliga zum Last-Minute-Sieg beim SV Sandhausen geschossen. Nach der Partie verschlug es ihm beim TV-Interview buchstäblich die Sprache.

Der S04-Stürmer hatte nach der Begegnung keine Stimme mehr. "Heute... boah", fing Terodde am Sky-Mikrofon zunächst an und brach gleich wieder ab, als er merkte, wie seine Stimme schwankte, als wäre er im Stimmbruch.

Hier könnt Ihr das Interview im Video sehen.

"Das muss man erstmal realisieren, was hier abgegangen ist. Ich habe überhaupt keine Stimme mehr", sagte er dann. Terodde hatte zwei Tore zum 2:1-Sieg der Knappen beigesteuert. Nach dem Treffer in der Nachspielzeit gab es bei den Königsblauen kein Halten mehr.

Spieler und Verantwortliche feierten in der Kurve mit den Fans. "Ist die Stimme noch in der Kurve?", fragte Reporter Dirk große Schlarmann deswegen den Stürmer.

"In der Kurve und in der Kabine. Was soll ich erzählen? Wir haben noch zwei Spiele und die müssen wir reißen", sagte Terodde.

Schalke liegt zwei Spieltag vor Schluss an der Spitze der Tabelle und hat fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang. Auf diesem befindet sich Darmstadt 98, das jedoch noch eine Partie weniger ausgetragen hat.

