Schalke 04 ist in der 2. Bundesliga auswärts gegen den SV Sandhausen gefordert. Der 32. Spieltag im Liveticker.

Gelingt dem FC Schalke 04 nach der 1:4-Niederlage gegen Werder Bremen die Rückkehr in die Erfolgsspur? Die Gelsenkirchener treten zum 32. Spieltag der 2. Bundesliga beim SV Sandhausen an. SPOX begleitet die Partie im Liveticker.

Sandhausen vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die heutigen Hausherren dagegen kämpfen noch ein wenig um den Klassenerhalt, womit die Verteilung der Rollen auch geklärt sein sollte. Sandhausen ist Tabellen-15., hat allerdings mit acht Punkten ein gutes Polster auf den Relegationsplatz. Mathematisch ist aber eben noch nichts sicher.

Vor Beginn: Schalke 04 kämpft um den Aufstieg in die Bundesliga, musste kürzlich aber einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen: Gegen Werder Bremen setzte es vor heimischer Kulisse eine 1:4-Niederlage. Dennoch: Die Gelsenkirchener sind in der Tabelle immer noch Zweiter, haben nur einen Punkt Rückstand auf den SVW.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

Sandhausen vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker - voraussichtliche Aufstellungen

Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Dumic, Zhirov, Okoroji - Zenga, Trybull - Soukou, Bachmann, Seufert - Testroet

Schalke: Fraisl - Vindheim, Thiaw, Kaminski, Ouwejan - Itakura, Latza - Zalazar, Bülter, Churlinov - Terodde

Sandhausen vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Sandhausen und Schalke lässt sich heute live bei Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender besitzt die Exklusivrechte für die Übertragung der kompletten 2. Bundesliga und strahlt Sandhausen gegen S04 auf Sky Sport Bundesliga 4 aus.

Kommentiert wird das Aufeinandertreffen von Jonas Friedrich, die Vorberichte starten um 17.30 Uhr. Mittels Sky Go und Sky Ticket besteht auch die Möglichkeit, die 90 Minuten in Sandhausen via Livestream zu erleben.

2. Bundesliga: Tabelle