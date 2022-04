Der Hamburger SV empfängt den SC Paderborn zum 28. Spieltag der 2. Bundesliga. SPOX begleitet die Partie im Liveticker.

In der 2. Liga stehen sich heute unter anderem der HSV und der SC Paderborn gegenüber. Das Duell gibt's hier im Liveticker.

HSV vs. SC Paderborn: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Eines dieser Aufeinandertreffen: der Hamburger SV empfängt den SC Paderborn im Volksparkstadion. Los geht es um 13.30 Uhr. Der Sechste der Tabelle duelliert sich mit dem Achten, fünf Punkte trennen die heutigen Gegner - wobei der HSV noch eine Partie weniger absolviert hat als Paderborn.

Vor Beginn: Nach der Länderspielpause geht es dieses Wochenende auch in der 2. Bundesliga weiter. Bereits am gestrigen Freitagabend standen sich Dynamo Dresden und Schalke 04 sowie der FC Ingolstadt und Erzgebirge Aue gegenüber. Am heutigen Samstagnachmittag stehen die nächsten drei Begegnungen an diesem 28. Spieltag an.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

HSV vs. SC Paderborn: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Vagnoman, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Chakvetadze

Heuer Fernandes - Vagnoman, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Chakvetadze SC Paderborn: Huth - Ananou, Hünemeier, Correia, Collins - Schallenberg, Schuster - Srbeny, Mehlem, Muslija - Platte

HSV vs. SC Paderborn: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr HSV gegen Paderborn heute live im TV und Livestream sehen möchtet, dann seid Ihr auf ein Abonnement bei Sky angewiesen. Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an der Ausstrahlung der kompletten 2. Liga und zeigt Euch die Partie heute auf Sky Sport Bundesliga 4. Die Vorberichte beginnen um 13 Uhr, kommentieren wird Karsten Petrzika.

Einschalten könnt Ihr einerseits im linearen Fernsehen, es ist aber auch möglich, via Livestream nichts zu verpassen. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

