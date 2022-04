HSV vs. SC Paderborn, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 28. Spieltag der 2. Bundesliga treffen heute der Hamburger SV und der SC Paderborn aufeinander. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

2. Bundesliga, HSV vs. SC Paderborn: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Nach der Länderspielpause rollt in der 2. Bundesliga seit gestern wieder der Ball. Bis zum Saisonfinale wird nun ohne eine weitere Pause durchgespielt. Am heutigen Samstag, 2. April, hat der Hamburger SV am 28. Spieltag den SC Paderborn zu Gast. Spielbeginn im Volksparkstadion ist um 13.30 Uhr.

Der HSV hat zuletzt im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga etwas an Boden verloren. Aus den vergangenen vier Spielen holte der langjährige Bundesligist nur zwei Punkte und liegt in der Tabelle deshalb als Sechster bereits sechs Punkte hinter Relegationsplatz drei. Zu berücksichtigen ist hierbei aber, dass der HSV ein Spiel weniger als die Aufstiegskonkurrenten absolviert hat.

Paderborn steht im gesicherten Tabellenmittelfeld und kann beim HSV heute befreit aufspielen. In der Hinrunde gewann der HSV in Paderborn mit 2:1.

2. Bundesliga: Der 28. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Freitag, 1. April 18.30 Uhr Dynamo Dresden FC Schalke 04 1:2 Freitag, 1. April 18.30 Uhr FC Ingolstadt Erzgebirge Aue 3:2 Samstag, 2. April 13.30 Uhr Hamburger SV SC Paderborn Samstag, 2. April 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 Holstein Kiel Samstag, 2. April 13.30 Uhr Hannover 96 Jahn Regensburg Samstag, 2. April 20.30 Uhr Hansa Rostock FC St. Pauli Sonntag, 3. April 13.30 Uhr Werder Bremen SV Sandhausen Sonntag, 3. April 13.30 Uhr Karlsruher SC Fortuna Düsseldorf Sonntag, 3. April 13.30 Uhr 1. FC Heidenheim 1. FC Nürnberg

HSV vs. SC Paderborn, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Eine kostenlose Übertragung von HSV vs. SC Paderborn im Free-TV gibt es heute nicht. Für die Übertragung der Partie im TV ist heute der Pay-TV-Sender Sky, der 2021/22 alle Spiele der 2. Bundesliga live zeigt, verantwortlich.

Auf Sky Sport Bundesliga 4 (HD) und Sky Sport Bundesliga 8 (HD) beginnt die Vorberichterstattung zum Spiel um 13 Uhr. Als Kommentator wird Euch dann Karsten Petrzika durch das Spiel begleiten. Möglich ist es auch heute, alle Samstagspartien der 2. Bundesliga mit Spielbeginn 13.30 Uhr in einer Konferenz live zu verfolgen - und zwar auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD).

Einen Livestream zum Einzelspiel und zur Konferenz können Sky-Kunden über die SkyGo-App auf dem Endgerät ihrer Wahl abrufen. Allen anderen stehen die Livestreams nach Buchung eines kostenpflichtigen SkyTicketzur Verfügung. Ein Tipp: Sky bietet das Supersport-Ticket momentan zum monatlichen Preis von 14,99 Euro im Jahresabo an.

Neben SkyTicket und SkyGo gibt es eine weitere Option, HSV vs. Paderborn im Livestream zu sehen. Auf der Fußballplattform OneFootball könnt Ihr euch das Spiel durch eine Kooperation mit Sky nach dem Pay-per-View-Prinzip für 3,99 Euro buchen.

HSV vs. SC Paderborn, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Über alles zu HSV vs. SC Paderborn werdet Ihr heute selbstverständlich auch im Liveticker von SPOX informiert. Ein Hinweis in eigener Sache: In unserem Konferenz-Liveticker verpasst ihr nichts von den heutigen Mittagsspielen der 2. Bundesliga.

Hier geht's zum Liveticker Hamburger SV - SC Paderborn.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

2. Bundesliga, HSV vs. SC Paderborn: Voraussichtliche Aufstellungen

Hamburger SV : Heuer Fernandes - Vagnoman, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Chakvetadze

: Heuer Fernandes - Vagnoman, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Chakvetadze SC Paderborn: Huth - Ananou, Hünemeier, Correia, Collins - Schallenberg, Schuster - Srbeny, Mehlem, Muslija - Platte

