2. Bundesliga: Schalke bleibt an Aufstiegplätzen dran - HSV rettet Last-Minute-Remis

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 hat dem neuen Coach Mike Büskens an dessen 54. Geburtstag das passende Geschenk bereiten können. Die Königsblauen feierten gegen Hannover 96 einen 2:1 (1:0)-Erfolg und belegen weiterhin den vierten Tabellenplatz. Für die Niedersachsen war es die dritte Pleite in der 2. Liga in Folge.

Der Japaner Ko Itakura (43.) und Rodrigo Zalazar (54.) trafen vor 55.000 Zuschauern für die Knappen, die den dritten Sieg in den letzten fünf Spielen feiern konnten.

Cedric Teuchert (50.) hatte das zwischenzeitliche 1:1 für die Niedersachsen erzielt. Ohne den neuen Chefcoach - Büskens fehlte aufgrund einer Corona-Infektion - hatte Schalke vor Wochenfrist beim Schlusslicht FC Ingolstadt einen 3:0-Erfolg landen können.

In der 13. Minute besaß S04-Torjäger Simon Terodde die erste große Chance, dessen Schuss von Keeper Ron-Robert Zieler aber glänzend pariert wurde.

Zwölf Minuten später setzte der Mittelstürmer den Ball freistehend über das Tor der 96er. In der 32. Minute hatte Hannovers Sebastian Kerk mit einem Eckball, der am Pfosten landete, Pech. Marius Bülter (59./60.) besaß gleich zwei Chancen zum 3:1.

HSV rettet dank Glatzel Last-Minute-Remis

Fortuna Düsseldorfs neuer Trainer Daniel Thioune hat seinem Ex-Klub Hamburger SV im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Dämpfer versetzt. Die formstarken Rheinländer erreichten am 27. Spieltag ein 1:1 (0:0) und verpassten nur knapp einen Dreier. Robert Glatzel (90.+3) sicherte dem HSV wenigstens einen Punkt.

Der eingewechselte Dauerbrenner Adam Bodzek (85.) hatte gegen den HSV getroffen, der zwar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, aber nach vier Partien in Folge ohne Sieg die Aufstiegsränge zunehmend aus den Augen verliert.

Wie der HSV hatte auch Düsseldorf zuletzt einige Coronafälle zu verzeichnen. Unter anderem traf es Thioune, der rechtzeitig für das Duell mit seinem Ex-Klub fit wurde. "Ich freue mich auf das Wiedersehen. Natürlich habe ich mir im letzten Jahr gewünscht, erfolgreicher zu sein. Aber ich bin fein mit dem HSV und jetzt voll und ganz Düsseldorfer", meinte der 47-Jährige vor dem Spiel bei Sky.

Die Fortunen, die in den ersten fünf Begegnungen unter Thioune ungeschlagen geblieben waren, hatten den HSV von Beginn im Griff und wären vor dem Seitenwechsel zweimal um ein Haar in Führung gegangen. Den direkten Freistoß von Edgar Prib (14.) lenkte Daniel Heuer Fernandes an den Innenpfosten, beim Abpraller senste Jordy de Wijs am Ball vorbei. In der 45. Minute scheiterte auch Emmanuel Iyoha am Aluminium.

Von den Hamburgern, deren Heimspiel in der Vorwoche gegen Erzgebirge Aue wegen zahlreicher Coronafälle kurzfristig verlegt werden musste, suchten auch nach der Pause ihren Rhythmus. In der 76. Minute hatte Robert Glatzel die große Chance zum 1:0, er kam allerdings im Sechzehnmeterraum nicht den Querpass von David Kinsombi heran. Auf der Gegenseite belohnte Kapitän Bodzek die Fortuna mit einem Fernschuss. Glatzel erlöste dann die Norddeutschen mit dem späten Ausgleich.

Erfolgsserie des SV Sandhausen reißt

Der SV Sandhausen hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren Befreiungsschlag verpasst. Im Heimspiel gegen Hansa Rostock unterlagen die Sandhäuser 0:1 (0:0), womit sie nach sieben Spielen wieder eine Niederlage hinnehmen mussten. John Verhoek (49.) erzielte vor 5246 Zuschauern per Kopf das Siegtor für die Norddeutschen.

Durch die Niederlage verpasste der SVS die Chance, in der Tabelle an den Rostockern vorbeizuziehen.