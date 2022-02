KSC vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Schalke 04 ist am 24. Spieltag der 2. Bundesliga zu Gast beim Karlsruher SC. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

KSC vs. Schalke 04, 2. Bundesliga: Anpfiff, Ort, Spielstätte

Am heutigen Samstag, den 26. Februar, steigt die Zweitligapartie zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Schalke 04. Gespielt wird im BBBank Wildpark in Karlsruhe, ab 13.30 Uhr rollt der Ball.

In der Hinrunde konnte sich der KSC mit 2:1 durchsetzen. Blickt man jedoch auf die Tabelle, gelten die Königsblauen als die Favoriten. Schalke 04 ist aktuell auf Rang fünf, zudem nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Werder Bremen. Der KSC ist im Tabellenmittelfeld vorzufinden.

© getty 2:1 zugunsten des KSC ging das Spiel in der Hinrunde gegen den FC Schalke 04 aus.

KSC vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Karlsruher SC gegen den FC Schalke 04 wird heute vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt - sowohl im TV als auch im Livestream. Um 13 Uhr geht die Vorberichterstattung los, die Begegnung läuft dabei auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 4 (HD) und Sky Sport Bundesliga 8 (HD).

Falls Ihr auch Interesse an den beiden Parallelspielen, Hansa Rostock vs. 1. FC Nürnberg und FC Ingolstadt vs. FC St. Pauli, habt, müsst Ihr lediglich Sky Sport Bundesliga 3 (HD) oder Sky Sport Bundesliga 7 (HD) anmachen. Auf diesen Kanälen läuft nämlich die Samstagskonferenz.

Auch im Livestream bietet Sky das Einzelspiel, aber auch die Konferenz an. Zugang zum Livestream-Angebot könnt Ihr Euch mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket verschaffen.

OneFootball ist ebenfalls für die Übertragung zuständig. Eine Zahlung in Höhe von 3,99 Euro genügt, um das Spiel freizuschalten. Eine langfristige Bindung in Form eines Abos ist dafür nicht notwendig.

KSC vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Ihr würdet jedoch am liebsten nichts für KSC vs. Schalke 04 zahlen? Dann schaut bei SPOX vorbei. Wir bieten einen kostenlosen Liveticker zum Mitlesen an. Auch zu den anderen Einzelspielen und zur Konferenz bieten wir Liveticker an.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Karlsruher SC vs. FC Schalke 04.

Hier geht es zum Konferenz-Liveticker.

KSC vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

KSC: Gersbeck - Thiede, Kobald, O'Shaughnessy, Heise - Wanitzek, Breithaupt, Gondorf - Goller, P. Hofmann, Choi

Gersbeck - Thiede, Kobald, O'Shaughnessy, Heise - Wanitzek, Breithaupt, Gondorf - Goller, P. Hofmann, Choi Schalke 04: Fraisl - Itakura, Sané, M. Kaminski - Churlinov, Flick, Ouwejan - Latza, Idrizi - Terodde, Bülter

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle im Überblick