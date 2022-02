Am 21. Spieltag der 2. Bundesliga treffen der SV Darmstadt 98 und der Hamburger SV aufeinander. Bei SPOX könnt Ihr das gesamte Duell im Liveticker mitverfolgen.

Topspiel in der 2. Bundesliga! Tabellenführer Darmstadt 98 empfängt am 21. Spieltag den Hamburger SV. Beide Klubs sind seit vier Spielen ungeschlagen. Wer muss eine Niederlage einstecken? Oder werden die Punkte geteilt?

Darmstadt 98 vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Acht Punkte in den vergangenen vier Ligaspielen - Die Punkteausbeute des Hamburger SV lässt sich sehen. Noch besser in Form ist jedoch der SV Darmstadt 98, der drei der vergangenen vier Partien für sich entscheiden konnte und somit auf Rang eins der Tabelle verweilt, da gestern auch der FC St. Pauli patzte. In der Hinrunde teilten sich Darmstadt und der HSV mit einem 2:2-Unentschieden.

Vor Beginn: Um 13.30 Uhr geht das Spiel des 21. Spieltags los. Als Spielstätte dient das Merck-Stadion am Böllenfalltor (Darmstadt).

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Zweitligaduell zwischen Darmstadt 98 und dem Hamburger SV.

Darmstadt 98 vs. HSV: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Sky zeigt das Spiel live und in voller Länge bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Die Konferenz mit den Parallelspielen gibt es bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) zu sehen.

Außerdem bietet Sky Darmstadt gegen den HSV auch im Livestream an. Ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket ermöglichen Euch diesbezüglich den Zugang.

Darüber hinaus könnt Ihr für 3,99 Euro das Spiel bei OneFootball erwerben und live verfolgen.

Darmstadt 98 vs. HSV: 2. Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Darmstadt 98: Schuhen - Bader, P. Pfeiffer, Isherwood, Holland - Gjasula - Skarke, Kempe, Honsak - L. Pfeiffer, P. Tietz

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kinsombi - Jatta, Glatzel, Alidou

