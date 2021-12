In der 2. Bundesliga steigt heute das Nordderby zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV. Hier könnt Ihr die Partie des 16. Spieltags im Liveticker verfolgen.

Derbyzeit in Norddeutschland! In der 2. Bundesliga empfängt Hannover 96 heute den HSV. Können sich die Hamburger mit einem Sieg an der Tabellenspitze festsetzen und wie präsentiert sich 96 nach der Entlassung von Trainer Jan Zimmermann? Die Antwort darauf liefern wir Euch in unserem ausführlichen Liveticker.

Hannover 96 vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Hannover 96 spielt bislang eine schwache Saison und befindet sich tief im Tabellenkeller. Die Folge war die Entlassung von Trainer Jan Zimmermann. Heute steht Christoph Dabrowski an der Seitenlinie. Auch beim HSV ist man mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht uneingeschränkt zufrieden, das Team befindet sich aber in der Nähe der Aufstiegsplätze. Ein Sieg beim Nordkonkurrenten wäre ein wichtiger Schritt, um weiter von der Rückkehr in die Bundesliga träumen zu können.

Vor Beginn: Das Nordderby wird heute um 13.30 Uhr in der HDI-Arena in Hannover angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Zweitligabegegnung zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV.

Hannover 96 vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hannover 96: Hansen - Muroya, M. Franke, Krajnc, Hult - D. Kaiser, Ondoua - Beier, Kerk, Ochs - Hinterseer

Hannover 96 vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt die Partie zwischen Hannover 96 und dem HSV heute exklusiv im TV. Auf Sky Sport Bundesliga 2 seht Ihr die Partie live und in voller Länge ab 13 Uhr. Als Kommentator ist Oliver Seidler im Einsatz. Auf Sky Sport Bundesliga 1 seht Ihr die Partie zudem in der Konferenz.

Sky bietet zudem zwei Optionen an, das Spiel im Livestream zu sehen. Das geht unter anderem mit der Sky-Go-App oder Ihr bucht Euch bei Sky ein kostenpflichtiges Sky Ticket.

Bei OneFootball könnt Ihr die Partie ebenfalls im Livestream verfolgen. Ihr könnt dort das Spiel als Einzelstream kaufen und seht für 2,99 Euro ebenfalls die Übertragung von Sky.

