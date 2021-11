St. Pauli vs. SV Sandhausen, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwochabend kommt es zum Nachholspiel zwischen dem FC St. Pauli und dem SV Sandhausen. Wie Ihr die Begegnung der 2. Bundesliga live im TV, Livestream und Livesticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zur Übertragung, liefern wir Euch in diesem Artikel.

Der FC St. Pauli duelliert sich am heutigen Mittwochabend, den 24. November, mit dem SV Sandhausen. Die Partie wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Millerntor-Stadion in Hamburg.

Die Begegnung der beiden Teams hätte schon vor einigen Wochen stattfinden sollen. Die Partie vom 07. November wurde schließlich jedoch abgesagt, weil es diverse Corona-Fälle beim SV Sandhausen gab. Durch die aktuell geltenden Corona-Bestimmungen wäre es dem SV Sandhausen nicht möglich gewesen die notwendige Mindestanzahl von Spielern abzustellen. Den Antrag auf die Verlegung des Spiels hat die DFL schließlich stattgegeben. Nun findet die Partie des 13. Spieltags am heutigen Abend statt.

Sportlich ist die Begegnung am heutigen Tag ein Duell der Gegensätze: Der FC St. Pauli spielt eine starke Saison und ist in der Tabelle aktuell Zweiter. Sandhausen dagegen ist nur 17. in der Tabelle und damit auf einem Abstiegsplatz. Für den FC St. Pauli gab es jedoch am letzten Spieltag gegen den SV Darmstadt 98 einen herben Dämpfer. Mit 0:4 musste sich St. Pauli geschlagen geben und hat so gleichzeitig die Führung in der 2. Liga an Darmstadt abtreten müssen.

Eine Niederlage musste der SV Sandhausen am letzten Spieltag ebenfalls einstecken. Ein knappes 1:2 gab es gegen den 1. FC Nürnberg. Generell zeigte sich Sandhausen in den letzten Wochen formverbessert. Kann die Mannschaft das heute gegen St. Pauli in Punkte ummünzen?

St. Pauli vs. SV Sandhausen, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die heutige Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem SV Sandhausen wird exklusiv bei Sky im Pay-TV zu sehen sein. Neben der Übertragung im TV bietet Sky auch diverse Möglichkeiten, das Spiel im Livestream zu sehen. So kann der Livestream von Sky sogar von einem Drittanbieter heute gesehen werden.

St. Pauli vs. SV Sandhausen, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Auf Sky Sport Bundesliga 1 seht Ihr am heutigen Abend das Duell zwischen St. Pauli und dem SV Sandhausen live und in voller Länge. Das heutige Spiel beginnt um 18.30 Uhr. Bei Sky beginnen die Vorberichte zum Spiel schon um 18.15 Uhr. Florian Malburg kommentiert die Partie am heutigen Abend für Sky.

St. Pauli vs. SV Sandhausen, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sky bietet gleich zwei Möglichkeiten an, das heutige Nachholspiel im Livestream zu sehen. Zum einen geht das über die Sky-Go-App. Mit dieser App seht Ihr Euer gesamtes Sky-Programm bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone.

Alternativ könnt Ihr bei Sky auch das Sky Ticket buchen. Mit dem Sky Ticket seht Ihr die heutige Begegnung zwischen dem FC St. Pauli und dem SV Sandhausen ebenfalls live und in voller Länge. Für beide Optionen benötigt Ihr ein gültiges Sky-Abonnement.

Die letzte Möglichkeit, das heutige Spiel zu streamen bietet OneFootball. Dort seht Ihr ebenfalls die Übertragung von Sky. Jedoch könnt Ihr die Partie bei OneFootball für einmalige 3,99 Euro als Einzelspiel kaufen und müsst kein Abo abschließen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

St. Pauli vs. SV Sandhausen, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

St. Pauli: Vasilj - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Smith - Becker, Hartel - Kyereh - Dittgen, Burgstaller

Vasilj - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Smith - Becker, Hartel - Kyereh - Dittgen, Burgstaller SV Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Höhn, Zhirov, Okoroji - Bachmann, Zenga - Ajdini, Ritzmaier, Esswein - Testroet

St. Pauli vs. SV Sandhausen, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Alle, die die heutige Begegnung zwischen dem FC St. Pauli und dem SV Sandhausen nicht live im TV und Livestream sehen können, sind bei SPOX bestens aufgehoben. SPOX bietet einen umfangreichen Liveticker des Spiels an. Hier geht es zum Liveticker der Begegnung.

St. Pauli vs. SV Sandhausen, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die aktuelle Tabelle der 2. Liga