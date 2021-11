Am 15. Spieltag der 2. Bundesliga trifft Dynamo Dresden auf Jahn Regensburg. Alle Informationen zur Zweitligabegegnung und wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

15. Spieltag der 2. Bundesliga! Jahn Regensburg musste in den vergangen zwei Spieltagen die Spitze der Liga etwas ziehen lassen. Am heutigen Freitagabend ist nun Dynamo Dresden zu Gast. Gibt es für Regensburg heute wieder etwas Zählbares?

Jahn Regensburg vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die Partie zwischen Jahn Regensburg und Dynamo Dresden findet am heutigen Freitagabend, den 26. November, um 18.30 Uhr statt. Gespielt wird im Jahnstadion in Regensburg.

Nach zwei Niederlagen in Folge gilt es für Regensburg beim heutigen Aufeinandertreffen endlich wieder zu punkten. Vor der Länderspielpause gab es erst eine knappe 2:3 Niederlage gegen Hansa Rostock, ehe es am letzten Spieltag eine deutliche 1:4 Pleite gegen den HSV gab. Mit Platz vier liegt Jahn Regensburg in der Tabelle der 2. Liga immer noch hervorragend da, doch die Spitze ist mittlerweile schon vier Punkte enteilt.

Für den heutigen Gast aus Dresden liefen die vergangen Wochen alles andere als einfach. Nach einem soliden Saisonstart hagelte es für Dynamo Dresden sechs Pleiten in Folge. Doch am letzten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf konnte das Team von Trainer Alexander Schmidt endlich wieder Punkte auf das Konto einzahlen. Diese Leistung gegen Jahn Regensburg zu bestätigen wird am heutigen Abend jedoch alles andere als einfach.

Jahn Regensburg vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die heutige Begegnung zwischen Jahn Regensburg und Dynamo Dresden wird im TV exklusiv bei Sky zu sehen sein. Der Privatsender hält die exklusiven Übertragungsrechte der 2. Bundesliga in dieser Saison. Um die heutige Partie bei Sky im Livestream zu sehen, gibt es außerdem einige Alternativen.

Jahn Regensburg vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Sky-Kunden können sich am heutigen Abend über gleich zwei Möglichkeiten freuen, die Begegnung zwischen Jahn Regensburg und Dynamo Dresden live im TV zu erleben.

Aus Sky Sport Bundesliga 2 seht Ihr die Partie heute live und in voller Länge. Ab 18.00 Uhr beginnen bei Sky die Vorberichte zu der Begegnung. Jürgen Schmitz ist für den Kommentar des Spiels zuständig. Alternativ seht Ihr die heutige Partie auch in der Konferenz, zusammen mit dem Parallelspiel am Abend, bei Sky Sport Bundesliga 1. Auch dort beginnt die Übertragung um 18.00 Uhr.

© getty Christoph Daferner erzielte am letzten Spieltag für Dynamo Dresden den goldenen Siegtreffer und bescherte damit dem Verein den 100. Sieg in der 2. Bundesliga.

Jahn Regensburg vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Wer die heutige Partie zwischen Jahn Regensburg und Dynamo Dresden im Livestream sehen möchte, kann gleich auf drei Alternativen zurückgreifen. Zum einen kann über die Sky-Go-App das gesamte Programm von Sky bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone gestreamt werden. Zudem könnt Ihr das Sky Ticket buchen, welches es Euch auch erlaubt, das heutige Spiel zwischen Jahn Regensburg und Dynamo Dresden live zu verfolgen.

Die letzte Alternative bietet OneFootball. Dort seht Ihr ebenfalls die Übertragung von Sky. Ohne Abo könnt Ihr bei OneFootball das Spiel als Einzelstream für 2,99 Euro kaufen und so die Partie live erleben.

Jahn Regensburg vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Jahn Regensburg: A. Meyer - Saller, S. Breitkreuz, Kennedy, Wekesser - Gimber, Besuschkow - Beste, Boukhalfa, Singh - Albers

A. Meyer - Saller, S. Breitkreuz, Kennedy, Wekesser - Gimber, Besuschkow - Beste, Boukhalfa, Singh - Albers Dynamo Dresden: K. Broll - Becker, Ehlers, Sollbauer, Akoto - Y. Stark - M. Schröter, Königsdörffer - L. Herrmann, Daferner, Borrello

Jahn Regensburg vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch die gesamte Partie im ausführlichen Liveticker. Wenn Ihr die Jahn Regensburg gegen Dynamo Dresden am heutigen Abend nicht live im TV oder Livestream sehen könnt, ist SPOX Eure Alternative. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

