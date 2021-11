Hansa Rostock empfängt am 14. Spieltag den FC Erzgebirge Aue. Das Zweitligaspiel tickert SPOX live für Euch mit.

Der seit drei Spielen ungeschlagene Abstiegskandidat aus Aue ist zu Gast beim Mittelfeldklub Hansa Rostock. Den kompletten Spielverlauf könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Hansa Rostock vs. Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In den abgelaufenen drei Spielen blieb der FC Erzgebirge Aue ohne Niederlage, zwei dieser Duelle gewannen die Sachsen sogar. Nichtsdestotrotz ist Aue auf dem vorletzten Platz. Die Rostocker zeigten sich in den letzten beiden Spielen vor der Länderspielpause ebenfalls in Form, als sie den SSV Jahn Regensburg und Fortuna Düsseldorf besiegten. Kann die Heimmannschaft heute an die Leistungen anknüpfen?

Vor Beginn: Um 13.30 Uhr geht die Partie im Rostocker Ostseestadion über die Bühne.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Duell zwischen Hansa Rostock und Erzgebirge Aue. Es handelt sich um den 14. Spieltag in der 2. Bundesliga.

Hansa Rostock vs. Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Zwei Anbieter haben das Spiel heute im Angebot. Zum einen bietet Sky die Begegnung live und in voller Länge bei Sky Sport Bundesliga 6 (HD) und Sky Sport Bundesliga 10 (HD) an. In der Zweitligakonferenz gibt es Rostock vs. Aue ebenfalls zu sehen. Diese läuft bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) und Sky Sport Bundesliga 7 (HD). Wer dafür den Livestream von Sky nutzen möchte, kann dies mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket tun.

Zum anderen überträgt auch OneFootball das Spiel live. Für 3,99 Euro könnt Ihr das Spiel kaufen.

Hansa Rostock vs. Erzgebirge Aue, 2. Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Meißner, Roßbach, Rizzuto - Fröde, Rhein - Omladic, H. Behrens, Mamba - Verhoek

2. Bundesliga: Die Tabelle am 14. Spieltag