In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen Erzgebirge Aue und dem HSV. Hier könnt Ihr die Partie des 9. Spieltags im Liveticker verfolgen.

Erzgebirge Aue empfängt in der 2. Bundesliga den HSV. Gelingt dem Tabellenletzten gegen den ehemaligen Bundesliga-Dino eine Überraschung? In unserem Liveticker erfahrt Ihr die Antwort und verpasst nichts vom Spiel.

Erzgebirge Aue vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beim Blick auf die Tabelle deutet viel auf einen Erfolg des HSV hin. Aue hat in der Saison 2021/22 noch kein Ligaspiel gewonnen, bewies aber am vergangenen Spieltag bei Tabellenführer Jahn Regensburg große Moral. Nach einem 0:2-Rückstand glichen die Erzgebirgler aus, mussten dann aber kurz vor Spielende doch noch den K.o. hinnehmen. Auch der HSV hinkt seinen Erwartungen ein wenig hinterher, ist aber seit fünf Ligaspielen ungeschlagen und möchte diese Serie weiter ausbauen und sich von Tabellenplatz sieben weiter nach vorne verbessern.

Vor Beginn: Die Partie des 9. Spieltags wird um 18.30 Uhr im Erzgebirgsstadion in Aue-Bad Schlema angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Zweitligabegegnung zwischen Erzgebirge Aue und dem HSV.

Erzgebirge Aue vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Aue: Männel - Carlson - Gonther - Barylla - Härtel - Strauß - Fandrich - Messeguem - Nazarov - Gueye - Zolinski

Männel - Carlson - Gonther - Barylla - Härtel - Strauß - Fandrich - Messeguem - Nazarov - Gueye - Zolinski Hamburg: Heuer Fernandes - Gyamerah - David - Vuskovic - Leibold - Meffert - Heyer - Kinsombi - Jatta - Glatzel - Kittel

Erzgebirge Aue vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Im Free-TV ist Aue vs. HSV heute nicht live zu sehen. Wer sich das Spiel ansehen will, kann dies bei Sky machen. Der Pay-TV-Sender ist der einzige Rechteinhaber für alle Spiele der 2. Bundesliga.

Aue gegen Hamburg ist auf Sky Sport Bundesliga 3 als Einzelspiel und auf Sky Sport Bundesliga 1 in der Konferenz zu verfolgen. Die Übertragung lässt sich auch via Livestream abrufen. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen Sky Go (für Bestandskunden) und Sky Ticket.

