Derbytime in der 2. Bundeliga! Am 3. Spieltag treffen im Nordduell der FC St. Pauli und der Hamburger SV aufeinander. Wer die Partie heute live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt St. Pauli vs. HSV heute live im TV und Livestream?

In der 2. Bundesliga steht in der dritten Spielrunde ein ganz besonderes Spiel an. Am heutigen Freitag, den 13. August, kommt es zum Hamburger Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV. Der Ball rollt ab 18.30 Uhr im Millerntor-Stadion, der Heimstätte des FC St. Pauli.

Wer zeigt / überträgt St. Pauli vs. HSV heute live im Pay-TV?

Sky zeigt alle Zweitligaspiele in dieser Saison live und in voller Länge - den Großteil davon exklusiv. Wer also das Derby zwischen St. Pauli und dem HSV verfolgen möchte, benötigt einen Sky-Zugang. Ab 18 Uhr überträgt der Pay-TV-Sender das Duell der beiden Rivalen aus dem Norden live auf Sky Sport Bundesliga 2 HD. Klaus Veltman übernimmt dann kurz vor Spielbeginn die Kommentatoren-Rolle.

Parallel dazu läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 HD die Zweitligakonferenz, die auch das Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Erzgebirge Aue beinhaltet.

© getty Der FC St. Pauli hat nach zwei Spielen vier Punkte auf dem Konto.

Wer zeigt / überträgt St. Pauli vs. HSV heute live im Livestream?

Bei Sky könnt Ihr sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz im kostenpflichtigen Livestream verfolgen. Um den Livestream aufrufen zu können, bietet Euch Sky zwei Möglichkeiten an. Zum einen das SkyGo-Abonnement, zum anderen das SkyTicket. Das SkyTicket ist dabei für alle, die keine Sky-Kunden sind, gedacht.

Wer zeigt / überträgt St. Pauli vs. HSV heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Datum: 13.8.2021

13.8.2021 Ort: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 3. Spieltag

3. Spieltag Übertragung (TV): Sky

Übertragung (Livestream): SkyGo, SkyTicket

Wer zeigt / überträgt St. Pauli vs. HSV heute im Liveticker

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, das Pay-TV und Livestream-Angebot von Sky zu nutzen, könnt Ihr als Ersatz dafür das Hamburger Derby im Liveticker bei SPOX verfolgen - und das völlig kostenlos.

Hier geht's zum Liveticker: FC St. Pauli vs. HSV.

2. Bundesliga: Die vergangenen fünf Hamburger Stadtderbys im Überblick

Datum Heim Ergebnis Auswärts Wettbewerb 01.03.2021 FC St. Pauli 1:0 Hamburger SV 2. Bundesliga 30.10.2020 Hamburger SV 2:2 FC St. Pauli 2. Bundesliga 22.02.2020 Hamburger SV 0:2 FC St. Pauli 2. Bundesliga 16.09.2019 FC St. Pauli 2:0 Hamburger SV 2. Bundesliga 10.03.2019 FC St. Pauli 0:4 Hamburger SV 2. Bundesliga

Wer zeigt / überträgt St. Pauli vs. HSV heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

St. Pauli: Vasilj - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Smith - Becker, Benatelli - Kyereh - Makienok, Burgstaller

HSV: Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Kinsombi, Dudziak - Wintzheimer, Glatzel, Kittel

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag