Der 5. Spieltag der 2. Bundesliga wird heute mit drei Partien abgeschlossen. Als Teil der Konferenz könnt Ihr alle Duelle im Liveticker bei SPOX verfolgen.

Die Sonntagsspiele im Überblick

Anpfiff Heim Zwischenstand Auswärts 13.30 Uhr Werder Bremen -:- Hansa Rostock 13.30 Uhr FC St. Pauli -:- Jahn Regensburg 13.30 Uhr Dynamo Dresden -:- SC Paderborn

2. Bundesliga: Sonntagskonferenz am 5. Spieltag heute im Liveticker - Vor Beginn

Nord-Tag: Es ließe behaupten, die Konferenz sei heute ziemlich nördlich angehaucht. Bremen, Rostock - selbsterklärend. St. Pauli sowieso, Paderborn, okay, nicht SO weit weg von Hannover. Und Hannover wird schließlich auch dem Norden zugerechnet. Und Dresden ist auch nur ein paar Kilometer südlicher als Paderborn. Aaaber da wirds langsam knifflig - wie weit will man gehen?

Vor Beginn: Alle drei Duelle werden zeitgleich um 13.30 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Drei Partien stehen an. Werder Bremen empfängt Hansa Rostock zum Nordduell, der ungeschlagene SSV Jahn Regensburg trifft auf St. Pauli und Aufsteiger Dynamo Dresden trifft auf den SC Paderborn.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum 5. Spieltag in der 2. Bundesliga.

2. Bundesliga: Sonntagsspiele am 5. Spieltag heute im TV und Livestream

Die Duelle könnt Ihr sowohl einzeln als auch in der Konferenz bei Sky live und in voller Länge verfolgen. Die Einzelspiele könnt Ihr auf folgenden Sendern finden:

Werder Bremen vs. Hansa Rostock auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

FC St. Pauli vs. Jahn Regensburg auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

Die Sonntags-Konferenz läuft auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 HD. Alle vier Übertragungen beginnen um 13 Uhr.

Auch im Livestream könnt Ihr die Duelle und die Konferenz verfolgen. Dafür benötigt Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket (für Nicht-Sky-Kunden).

