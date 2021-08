FC Schalke 04: Alessandro Schöpf spricht über Verwechslung von Ex-S04-Trainer Gross

Alessandro Schöpf wechselte nach dem Abstieg des FC Schalke 04 zu Arminia Bielefeld. Nun sprach er im Interview mit der Sport Bild über den Vorfall im Vorjahr, als ihn Ex-S04-Trainer Christian Gross "Massimo Schüpp" nannte.

"Es war schon sehr kurios", sagte Schöpf angesichts der namentlichen Verwechslung. "Aber Fehler passieren uns Spielern und auch Trainern. Er wird das mit Sicherheit nicht mit Absicht gemacht haben. Ich wollte deswegen auch kein Fass aufmachen. Deshalb habe ich auch nie das Gespräch mit ihm wegen dieses Themas gesucht. Zumal Christian Gross menschlich absolut top ist."

Daraufhin wurde die Namenskreation zum Hit in den sozialen Netzwerken. Es wurde sogar eine Seite ins Leben gerufen, die sich "Massimo Schüpp" nannte und Schöpf etwas aufs Korn nahm.

Dazu sagte der Bielefelder Neuzugang: "Um ehrlich zu sein: Das war genau mein Humor. Als ich diese Seite gesehen habe, habe ich mich wirklich kaputtgelacht. Es hatte einen gewissen Charme."

Schöpf spielte seit 2016 bei den Knappen. In 143 Pflichtspielen erzielte er 16 Tore und bereitete zehn Treffer vor. In diesem Sommer schloss er sich ablösefrei der Arminia an.