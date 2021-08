Dynamo Dresden vs. Hannover 96: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Dynamo Dresden und Hannover 96 stehen sich am heutigen 3. Spieltag in der 2. Bundesliga gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Aufsteiger Dynamo Dresden macht in der 2. Bundesliga genau da weiter, wo er in der vergangenen Meistersaison in der 3. Liga aufgehört hat. Zuerst besiegten die Sachsen im ersten Ligaspiel Mitaufsteiger FC Ingolstadt mit 3:0, dann trennten sie sich mit einem 1:1-Unentschieden gegen Aufstiegsaspirant Hamburger SV. Im Pokal setze sich Dynamo zudem gegen Zweitligist SC Paderborn mit 2:1 durch.

Dynamo Dresden vs. Hannover 96: 2. Bundesliga - Anpfiff, Ort, Spielstätte

Am heutigen Samstag, den 14. August, empfängt Dynamo Dresden zuhause im Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden) Hannover 96. Los geht es um 20.30 Uhr.

Dynamo Dresden vs. Hannover 96: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da es sich bei Dresden gegen Hannover um ein Samstagsspiel mit Anpfiff um 20.30 Uhr handelt, überträgt unter anderem Sport1 das Duell live im Free-TV und im Livestream. Um 19.30 Uhr beginnen die Vorberichte zum Spiel. Ruth Hofmann fungiert als Moderatorin, Markus Höhner ist als Kommentator im Einsatz. Den Livestream bei Sport1 könnt Ihr außerdem gratis nutzen.

Als Rechteinhaber für alle Spiele der 2. Bundesliga bietet auch Sky das Spiel an - im Pay-TV und im Livestream. Ab 20 Uhr läuft bei Sky Sport Bundesliga 2 HD das Spiel mit Stefan Hempel als Kommentator.

Im Livestream bietet Sky die Partie ebenfalls an. Um diesen freischalten zu können, stehen Euch zwei Optionen zur Verfügung. Je nachdem, ob Ihr Kunden bei Sky seid, trifft eine auf Euch zu. Die Sky-Kunden können mittels SkyGo-Abonnement darauf zugreifen. Für die Nicht-Sky-Kunden gibt es das SkyTicket. Beide Optionen sind jedoch kostenpflichtig.

Dynamo Dresden vs. Hannover 96: 2. Bundesliga heute live im Liveticker

Die dritte Möglichkeit, Dynamo Dresden gegen Hannover 96 live zu verfolgen, bietet SPOX an - nämlich mit dem detaillierten Liveticker. Euch entgeht mit dem Liveticker auch keine relevante Spielaktion.

Hier geht's zum Liveticker: Dynamo Dresden vs. Hannover 96.

Dynamo Dresden vs. Hannover 96: 2. Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: Broll - Akoto, Sollbauer, Knipping, Löwe - M. Schröter, Stark, Kade - Königsdörffer, Daferner, Vlachodimos

Hannover 96: Zieler - Muroya, Franke, Börner, Hult - Ernst, Kaiser - Stolze, Ochs, Muslija - Ducksch

