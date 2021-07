FC Schalke 04 - News und Gerüchte: S04 verkündet 22. Abgang

Schalke 04 hat den 22. Abgang verkündet. Außerdem: Etablierte Kräfte aus der vergangenen Saison sollen nicht weiter eingesetzt werden. Alle News und Gerüchte rund um S04 gibt es hier.

Schalke 04, News: S04 verkündet 22. Abgang

Der FC Schalke 04 hat seinen 22. Abgang verkündet. Hamza Mendyl wird an den türkischen Klub Gaziantepspor ausgeliehen. Über die weiteren Modalitäten des Transfers vereinbarten alle beteiligten Parteien Stillschweigen.

"Für Hamza bietet diese Leihe die große Chance, wieder zu regelmäßiger Spielpraxis zu kommen", erklärt Sportdirektor Rouven Schröder. "Auf Schalke wäre es trotz einer guten und konzentrierten Vorbereitung, die er zweifelsohne absolviert hat, schwierig geworden. Deshalb fällt auch dieser Transfer in die Kategorie: sportlich und wirtschaftlich sinnvoll. Wir wünschen Hamza für die kommende Saison alles Gute."

Schröder hatte bereits am Rande des Zweitligaauftakts gegen den Hamburger SV (1:3) erklärt, dass Mendyl vor einem Wechsel stehe. "Er ist in der Türkei bzw. im Trainingslager in Österreich mit Gaziantepspor", bestätigte Schröder. Es sei zwar noch nichts unterschrieben, der Deal befinde sich aber "auf einem guten Weg".

Mendyl war 2018 für sechs Millionen Euro aus Lille nach Gelsenkirchen gekommen, überzeugen konnte er jedoch nie. In seiner ersten Saison auf Schalke absolvierte er lediglich neun Partien, der eigentliche Linksverteidiger wurde sogar im Sturm eingesetzt.

In der Spielzeit 19/20 wurde Mendyl an den französischen Erstligisten Dijon ausgeliehen. Doch auch dieses Intermezzo war nicht erfolgreich, in 18 Spielen erzielte Mendyl einen Treffer. Im Dezember des vergangenen Jahres kam Mendyl schließlich noch drei Mal zum Einsatz bei den Schalkern.

In Gaziantep steht auch ein anderer ehemaliger Bundesligaprofi unter Vertrag: Alexandru Maxim spielte für den VfB Stuttgart und den 1. FSV Mainz 05, ehe er an den Bosporus wechselte.

© imago images Hamza Mendyl steht kurz vor einem Wechsel.

Schalke 04, News: Kabak und Co. "wollen andere Challenge"

Sportdirektor Rouven Schröder hat bestätigt, dass einige etablierte Profis nicht mehr zum Einsatz kommen werden. Angesprochen auf die gegen den HSV nicht berücksichtigten Spieler wie Ozan Kabak, Omar Mascarell, Matija Nastasic oder Amine Harit, meinte Schröder bei Sat.1: "Das sind Spieler, die Bundesliga-Gehälter und andere Ziele haben. Diese Jungs wollen eine andere Challenge haben."

S04-Trainer Dimitrios Grammozis hatte bereits zuvor angedeutet, dass er auf diese Spieler nicht setzen dürfe. "Bei einigen Spielern steht der finanzielle Aspekt so im Vordergrund, dass ein Einsatz einfach nicht möglich ist", erklärte er.

Bei Kabak gibt es zwar mehrere Interessenten, die gewünschte Ablösesumme wurde allerdings noch nicht geboten.

Nach dem Bundesliga-Abstieg haben den Verein bereits etliche Spieler verlassen, im Gegenzug kamen viele neue Gesichter wie Simon Terodde oder Danny Latza. "Bei jedem Gespräch, wo der Name Schalke fiel, war großes Leuchten in den Augen", berichtete Schröder von den Verhandlungen mit den Neuzugängen. "Neues und altes Schalke zu verbinden", sei die größte Herausforderung gewesen.

Schalke 04 verliert Auftakt gegen HSV

Schalke 04 hat in einem mitreißenden Duell der Zweitliga-Giganten mit dem Hamburger SV gleich den ersten Nackenschlag der neuen Saison kassiert. Der Bundesliga-Absteiger verlor sein erstes Spiel im Unterhaus seit mehr als 30 Jahren gegen den HSV durch zwei späte Gegentore mit 1:3 (1:0). Zuvor hatten die Schalker bei der Saisoneröffnung selbst gute Gelegenheiten auf den Siegtreffer vergeben.

Noten: Drei Hände für den HSV-Sieg - Schalke-Trio überzeugt © getty 1/30 Der HSV hat das Topspiel zum Zweitligaauftakt trotz Rückstand mit 3:1 gewonnen. Der Schalke-Schreck steht dabei zwischen den Pfosten. Die Hände von Heuer Fernandes und das glückliche Händchen von Coach Tim Walter brachten den Sieg. Die Noten zum Spiel. © getty 2/30 Michael Langer: Der 36 Jahre alte Routinier stand für den positiv getesteten Fährmann im Schalker Kasten. Hielt den Elfmeter gegen Glatzel. Leibolds Freistoß parierte er zwar, legte Glatzel den Ball aber vor die Füße. Note: 3. © getty 3/30 Malick Thiaw: Defensiv ohne große Fehler. Der Youngster war lediglich im Aufbauspiel hier und da ein wenig zu hektisch. Note: 3,5. © getty 4/30 Florian Flick: Startete gut, verursachte dann aber den Elfmeter gegen Kinsombi (27.). Sah dafür Gelb und agierte auch sonst oft ungestüm. Gelb-Rot-gefährdet ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 5/30 Marcin Kaminski: Der ehemalige Stuttgarter ließ defensiv wenig anbrennen. Ein Missverständnis mit Langer führte zu einer unnötigen Ecke (21.), ansonsten stark. Kurz vor der Halbzeitpause mit einer guten Kopfballchance, die Fernandes abwehrte. Note: 3,5. © getty 6/30 Reinhold Ranftl: Verschätzte sich bei einer Flanke auf Wintzheimer (14.), die der ehemalige Bayern-Stürmer zu Ranftls Glück nicht nutzte. Ansonsten glänzte Ranftl mit hoher Intensität und einigen Balleroberungen. Note: 4. © getty 7/30 Danny Latza: Für den Kapitän fing sein Schalke-Comeback gut an. Seine Ablage per Kopf auf Terodde (5.) führte beinahe zum 1:0. Nach 15 Minuten verletzte sich Latza am rechten Knie. Nach 32 Minuten war dann Schluss. Note: 3,5. © getty 8/30 Victor Palsson: Sollte eigentlich der Abräumer vor der Abwehr sein, diesen Job übernahmen aber meist Ranftl oder Drexler. Palsson erledigte unauffällig seinen Job, mehr aber auch nicht. Note: 4,5. © getty 9/30 Dominick Drexler: War sehr viel unterwegs und eroberte viele Bälle, unter anderem vor dem 1:0. Er war häufig der Ausgangspunkt der Schalker Konter - mit gutem Gefühl für den schnellen Pass in die Spitze. Note: 2,5. © getty 10/30 Thomas Ouwejan: Der Linksaußenverteidiger setzte gute Akzente in der Offensive. Seine Flanke auf Latza (5.) und sein Freistoß vor der Halbzeit wurden besonders gefährlich. Scheiterte in Durchgang zwei freistehend an Fernandes. Note: 3,5. © getty 11/30 Marius Bülter: Ein Vorgeschmack auf das Duo Bülter/Terodde, der den Schalke-Fans gefallen würde. Gab die Vorlage zum 1:0, tanzte David aus und verfehlte nur knapp das 2:0 (36.). Starke Zweikampfquote, zu schnell für Hamburgs Abwehr. Note: 2,5. © getty 12/30 Simon Terodde: Schon nach fünf Minuten hätte es beinahe geklingelt. Dann eben in der 7. Minute. Mit einem Heber über Fernandes feierte er sei Pflichtspieltor-Debüt für Schalke. Insgesamt gut eingebunden und mit cleveren Momenten. Note: 2,5. © getty 13/30 Blendi Idrizi: Kam für den verletzten Latza ins Spiel, konnte aber kaum offensive Akzente setzen. Umkurvte einmal Fernandes, kam dabei aber zu weit vom Weg ab, um daraus Profit zu schlagen. Note: 4. © getty 14/30 Timo Becker: Ersetzte Youngster Flick und ordnete sich rechts in der Schalker Dreierkette ein. Blockte in einer wilden Spielphase einen Schuss von Wintzheimer nach rund 60 Minuten - wichtig. Note: 3,5. © getty 15/30 Bleron Krasniqi: Kam in der Schlussviertelstunde für den starken Drexler. Ohne auffällige Aktion. Note: Keine Bewertung. © imago images 16/30 Daniel Heuer Fernandes: Beim 0:1 überlupft, aber ohne große Schuld. Behielt in vielen brenzligen Situationen die Ruhe. Hielt den HSV im Duell mit Ouwejan mit einer Glanzparade im Spiel. In den Schlussminuten der Sieggarant für den HSV. Note: 1,5. © getty 17/30 Jan Gyamerah: Unauffälliges Spiel vom Rechtsverteidiger – zumindest in der Offensive. Defensiv fiel Gyamerah durchaus auf, allerdings negativ. Sein Ballverlust führte zum 0:1 aus Hamburger Sicht. Note: 4. © imago images 18/30 Jonas David: Das 21 Jahre alte Eigengewächs erwischte einen schwachen Saisonstart. Neben Schonlau in der Innenverteidigung der deutlich schwächere. Zweikampfschwach und im Aufbau mit einigen Wacklern. Note: 4,5. © imago images 19/30 Sebastian Schonlau: Viele Balleroberungen, klärende Aktionen und gute Tacklings. Einziges Manko: Zeigte nicht immer das beste Stellungsspiel und manövrierte seine Mitspieler immer wieder in undankbare Duelle. Note: 2. © getty 20/30 Tim Leibold: Der Linksverteidiger und Ex-Kapitän war offensiv mit der engagierteste Hamburger. Vor allem seine Standards sorgten für Gefahr (wie beim 1:1). Allerdings leistete sich Leibold gefährliche und vor allem viele Ballverluste. Note: 4. © getty 21/30 Ludovit Reis: Der ehemalige Osnabrücker fiel vor allem durch seine schwachen Freistöße auf (16./45.). Auch Reis verlor zu viele Zweikämpfe auf seiner Position. Leistete sich gefährliche Ballverluste. Nach 67 Minuten ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 22/30 Jonas Meffert: Kam häufig den entscheidenden Schritt zu spät und wurde so leicht überspielt. Den gewünschten Anker vor der Abwehr gab er nicht, war eher zweikampfschwach. Sah früh die Gelbe Karte nach taktischem Foul gegen Terodde. Note: 4. © getty 23/30 David Kinsombi: Zu unruhig und gleichzeitig ballverliebt. Holte zwar den Elfmeter raus, trug ansonsten aber wenig bei. Bezeichnend für sein Spiel: der schlimme Querschläger nach Balleroberung in der 41. Minute – Seitenaus. Note: 4,5. © getty 24/30 Bakery Jatta: Es war zunächst nicht sein Spiel. Mal war es die falsche Entscheidung, mal ein technischer Fehler. In der wilden zweiten Halbzeit mit mehr Raum ausgestattet und besser im Spiel. Traf zum 3:1 nach starker Kittel-Flanke. Note: 3,5. © getty 25/30 Manuel Wintzheimer: Hing ziemlich in der Luft und war kaum eingebunden ins Spiel. Nach einer Flanke von der rechten Seite schlug er ein Luftloch (14.). Verlor jeden vierten Ball. Note: 4,5. © getty 26/30 Robert Glatzel: Hatte einen schweren Stand, erarbeitete sich trotzdem die meisten Torschüsse aller Feldakteure. Nach seinem verschossenen Elfmeter staubte er nach 53 Minuten zum 1:1 ab – gedankenschnell. Note: 3. © getty 27/30 Moritz Heyer: Die Allzweckwaffe des HSV kam nach 67 Minuten für Reis. Schaltete sich in der Schlussphase oft gut in die Offensive ein. Stieß auch in der 87. Minute in den Sechzehner und erzielte das so wichtige 2:1. Note: 2. © getty 28/30 Maximilian Rohr: Bereitete das 2:1 mit Übersicht und Ruhe vor. Wie Heyer ein guter Joker von Walter. Note: 2. © getty 29/30 Mikkel Kaufmann: Ersetzte Glatzel in der Schlussphase. Fiel nicht mehr besonders auf. Note: 3,5. © getty 30/30 Sonny Kittel: Der für Wintzheimer eingewechselte Ex-Frankfurter war an beiden späten Treffern maßgeblich beteiligt. Note: 2.

Schalke 04: Weitere Partien im Überblick