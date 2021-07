Schalke 04 gegen den HSV: Die Saison in der 2. Bundesliga wird mit einem besonders namhaften Duell eröffnet. Hier könnt Ihr das Auftaktspiel im Liveticker verfolgen.

Vielversprechendes Duell zum Saisonstart in der 2. Bundesliga: Im Eröffnungsspiel stehen sich heute Abend Schalke 04 und der HSV gegenüber. SPOX begleitet die 90 Minuten im Liveticker.

Schalke 04 vs. HSV: Auftaktspiel der 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Erfreulich: Die Zeit der Geisterspiele wegen der Coronavirus-Pandemie scheint endlich vorbei zu sein. Bei S04 gegen HSV sollen knapp 20.000 Zuschauer auf den Tribünen Platz nehmen. An Motivation dürfte es beiden Mannschaften daher kaum mangeln. Wem da wohl der bessere Saisonstart gelingt?

Vor Beginn: Mit einem Duell, von dem man eigentlich meinen sollte, es handele sich um die Bundesliga, wird heute eine neue Saison in der 2. Liga eröffnet. Absteiger FC Schalke 04 empfängt in der Veltins-Arena den Hamburger SV, den es mit dem Gang in die Zweitklassigkeit ja schon 2018 getroffen hatte. Los geht es um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen im Liveticker!

Schalke 04 vs. HSV: Auftaktspiel der 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Schalke 04: Langer - Thiaw, Flick, Kaminski - Ranftl, Palsson, Ouwejan - Idrizi, Latza - Terodde, Bülter

Langer - Thiaw, Flick, Kaminski - Ranftl, Palsson, Ouwejan - Idrizi, Latza - Terodde, Bülter Hamburger SV: Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Kinsombi, Reis - Wintzheimer - Glatzel, Jatta

Schalke 04 vs. HSV: Auftaktspiel der 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen zwischen Schalke und dem HSV wird heute sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV ausgestrahlt. Im frei empfangbaren Fernsehen seht Ihr das Spiel bei Sat.1, der Sender bietet Euch hierzu dann auch unter ran.de einen entsprechenden Livestream an.

Oder aber Ihr könnt bei Sky einschalten. Der Bezahlsender besitzt auch in der neuen Saison Rechte an der 2. Bundesliga. Um das Programm als Livestream abzurufen, stehen Euch bekanntlich die Plattformen Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung.

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick