FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 senkt angeblich Preisforderung für Ozan Kabak

Schalke 04 gibt angeblich im Poker um Ozan Kabak nach und senkt seine Ablöseforderung. Außerdem: S04 verstärkt sich mit einem Bundesliga-Profi. Alle News und Gerüchte rund um Schalke 04 gibt es hier.

FC Schalke 04, Gerücht: S04 senkt Preisforderung für Ozan Kabak

Schalke 04 soll mittlerweile bereit sein, im Poker um Ozan Kabak die Ablöseforderung zu senken. Das berichtet der Guardian. Der Innenverteidiger soll demnach für 12-14 Millionen Euro verfügbar sein.

Somit würde der Klub nahezu keinen Verlust machen. Die Königsblauen hatten Kabak 2019 für 15 Millionen Euro aus Stuttgart geholt, dazu kommt eine Million Euro aus dem Leihgeschäft mit dem FC Liverpool. Bei den Reds konnte Kabak nicht überzeugen, daher ließ der Premier-League-Klub eine Kaufoption über 20 Millionen Euro verstreichen.

Laut Sportitalia ist die Summe allerdings immer noch zu hoch. Leicester City hätte demnach deutlich gemacht, dass die Foxes Kabak nur für einen einstelligen Millionenbetrag holen würden.

Der Guardian bringt nun Crystal Palace als möglichen Abnehmer für den 21-Jährigen ins Spiel. Angeblich soll der Klub bereits mit Schalke in Verhandlungen stehen.

FC Schalke 04, News: S04 holt Dominick Drexler vom 1. FC Köln

Wenige Tage vor dem Start in neue Zweitliga-Saison hat Schalke 04 wie erwartet Offensivspieler Dominick Drexler vom 1. FC Köln verpflichtet. Wie die Knappen am Mittwoch mitteilten, unterschrieb der 31-Jährige einen Zweijahresvertrag bei den Königsblauen.

Drexler kommt ablösefrei, erst im Aufstiegsfall soll laut übereinstimmenden Medienberichten eine Ablöse an Köln fließen. "Er bringt eine hohe Spielintelligenz mit, was das Spiel mit und ohne Ball betrifft", sagte Sportdirektor Rouwen Schröder: "Er ist unheimlich kreativ und weiß sich auch in engen Räumen durchzusetzen."

Der Rechtsfuß spielte zuletzt drei Jahre beim 1. FC Köln. Für die Rheinländer erzielte der gebürtige Bonner in 95 Pflichtspielen 17 Tore und bereitete 27 weitere Treffer vor. Er musste "nicht lange überlegen, als Schalke angerufen hat", sagte Drexler.

FC Schalke 04 verpflichtet Ersatz für Ralf Fährmann

Martin Fraisl schließt sich mit sofortiger Wirkung dem FC Schalke 04 an. Der Österreicher, dessen Vertrag bei ADO Den Haag am Ende der vergangenen Spielzeit ausgelaufen war, hat bei den Knappen einen Vertrag für die am Freitag beginnende Spielzeit erhalten.

"Aufgrund der Geschehnisse der vergangenen Tage hatten wir akuten Handlungsbedarf auf der Torhüterposition", erklärt Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder. Zuletzt wurde Fraisl mit Feyenoord und PSV Eindhoven in Verbindung gebracht.

"Martin Fraisl war extrem motiviert und angetan, als wir mit ihm über ein Engagement bei Schalke 04 gesprochen haben", so Schröder. "In der abgelaufenen Saison hat er nach seinem Wechsel zu Den Haag eine sehr gute Halbsaison in der Eredivisie gespielt. Wir sind überzeugt davon, dass er ein starker und ehrgeiziger Herausforderer für Michael und Ralf sein wird."

FC Schalke 04, News: Nächste Corona-Testreihe negativ

Nach dem positiven Coronatest von Torhüter Ralf Fährmann haben die Königsblauen keinen weiteren Coronafall zu vermelden. Einen Tag vor dem Zweitliga-Saisonauftakt gegen den Hamburger SV (Freitag, 20.30 Uhr) war eine zweite Testreihe im Rahmen des freiwilligen Quarantäne-Trainingslagers des Klubs erneut negativ, wie S04 am Donnerstagmorgen mitteilte.

Am Montag hatte Schalke aufgrund des positiven Schnelltests von Fährmann sein Nachmittagstraining abgesagt, der PCR-Test bestätigte den Verdacht. Am Dienstag begab sich die Mannschaft daraufhin in ein Kurz-Trainingslager, "um mögliche Infektionsketten zu verhindern".

