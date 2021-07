ÖFB-Keeper Martin Fraisl unterschreibt bei Schalke 04

Martin Fraisl schließt sich mit sofortiger Wirkung dem FC Schalke 04 an. Der Österreicher, dessen Vertrag bei ADO Den Haag am Ende der vergangenen Spielzeit ausgelaufen war, hat bei den Knappen einen Vertrag für die am Freitag beginnende Spielzeit erhalten.

„Aufgrund der Geschehnisse der vergangenen Tage hatten wir akuten Handlungsbedarf auf der Torhüterposition“, erklärt Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder. Zuletzt wurde Fraisl mit Feyenoord und PSV Eindhoven in Verbindung gebracht.

„Martin Fraisl war extrem motiviert und angetan, als wir mit ihm über ein Engagement bei Schalke 04 gesprochen haben. In der abgelaufenen Saison hat er nach seinem Wechsel zu Den Haag eine sehr gute Halbsaison in der Eredivisie gespielt. Wir sind überzeugt davon, dass er ein starker und ehrgeiziger Herausforderer für Michael und Ralf sein wird.“

Der 28-Jährige, der schon am Mittwochnachmittag im Quarantäne-Trainingslager mit der Mannschaft auf dem Platz stehen wird, hat sich ein erstes Ziel gesetzt: „Ich werde die wenigen Tage bis zum Spiel gegen Hamburg nutzen, um Team und Abläufe so gut wie möglich kennenzulernen, damit ich für den Fall der Fälle bereit bin. Ich freue mich auf meine Zeit in Königsblau.“

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Fraisl kennt die zweite Bundesliga aus seinen18 Monaten beim SV Sandhausen. Für den Club aus Baden-Württemberg stand der gebürtige Wiener insgesamt 45 Mal zwischen den Pfosten. Zuletzt lief er ein halbes Jahr für ADO Den Haag auf und sammelte 15 Einsätze in der Eredivisie – zuletzt als Kapitän.