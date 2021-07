Hansa Rostock vs. KSC: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die 2. Liga ist zurück! Am 1. Spieltag der Saison 2021/22 empfängt Hansa Rostock den Karlsruher SC. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Hansa Rostock vs. KSC: Datum, Anpfiff und Stadion

Das Zweitligaspiel Hansa Rostocks gegen den Karlsruher SC wird am heutigen Samstag (24. Juli) um 13.30 Uhr im Ostseestadion in Rostock angepfiffen.

Laut aktuellen Informationen scheint es so, als dürften 15.000 Zuschauer vor Ort das Spiel verfolgen.

Hansa Rostock vs. KSC: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wie in der vergangenen Saison überträgt Sky alle Spiele der 2. Bundesliga live und exklusiv in voller Länge. Zum Duell zwischen Rostock und Karlsruhe beginnt Vorberichterstattung bereits um 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 mit Kommentator Jürgen Schmitz.

Alternativ könnt Ihr dort ab 13 Uhr auch die Spieltagskonferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 verfolgen, mit der ihr den Überblick über die vier Parallelspiele behaltet.

Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz könnt Ihr als Kunden des Pay-TV-Senders ohne zusätzliche Kosten im Livestream wahrnehmen, entweder mit der "Sky Go"-App oder dem Sky Ticket.

Hansa Rostock vs. KSC: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr alle Spiele der 2. Bundesliga auch mit den SPOX-Livetickern verfolgen. Dort findet Ihr auch jeweils einen Konferenzticker zu allen Zweitligaspielen am Samstag und Sonntag, mit denen ihr keine entscheidende Szene des Spieltags verpasst.

Hier entlang zum Liveticker zu Rostock vs. KSC.

Und hier zum Konferenz-Ticker am Samstag.

Der Konferenz-Ticker am Sonntag.

Hansa Rostock: Zurück in der 2. Liga

Hansa Rostock spielte zuletzt in der Saison 2011/21 in der 2. Liga, nach einer Hinrunde mit nur einem einzigen Sieg stand der Klub schon am vorletzten Spieltag als Absteiger in die 3. Liga fest. Als Zweiter der 3. Liga gelang Rostock der Aufstieg in die 2. Liga während der vergangenen Saison.

Hansa Rostock vs. KSC: Voraussichtliche Aufstellungen

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Meißner, Roßbach, Scherff - Löhmannsröben, Rhein - Omladic, H. Behrens, Mamba - Verhoek

Kolke - Neidhart, Meißner, Roßbach, Scherff - Löhmannsröben, Rhein - Omladic, H. Behrens, Mamba - Verhoek KSC: Gersbeck - S. Jung, Bormuth, Kobald, Heise - Wanitzek, Gondorf, Choi - Batmaz, P. Hofmann, Cueto

2. Bundesliga: Alle Spiele am 1. Spieltag

Die Saison 2021/22 wurde gestern durch die beiden langjährigen Bundesligisten Schalke 04 und HSV eröffnet. Am heutigen Samstag folgen vier weitere Spiele um 13.30 Uhr, 24 Stunden später werden drei weitere Partien angepfiffen.