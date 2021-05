Für den Hamburger SV geht es darum gegen den 1. FC Nürnberg die Aufstiegsplätze nicht aus dem Auge zu verlieren. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Der HSV ist derzeit auf bestem Wege den Aufstieg im dritten Jahr in Folge zu verspielen. Im Duell gegen den Club am heutigen Montag muss ein Sieg her, um der Spitze auf den Fersen zu bleiben. Die Franken rangieren derzeit im Mittelfeld der Tabelle und brauchen keine Abstiegssorgen zu haben.

Los geht's mit dem Showdown heute um 20:30 Uhr aus dem Volksparkstadion in der Hansestadt.

HSV vs. 1. FC Nürnberg: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum letzten Mal wird es am heutigen Tag in den beiden zweithöchsten deutschen Ligen ein Montagsspiel geben. Club-Coach Robert Klauß meinte hierzu: "Ich finde es gut, dass es die Montagsspiele danach nicht mehr geben wird", findet Cheftrainer Robert Klauß. "Der Montag ist kein typischer Fußballtag, sondern Freitagabend mit Flutlicht, oder Samstag und Sonntag", erklärte er auf der Pressekonferenz am Freitagnachmittag.

HSV vs. 1. FC Nürnberg: 2. Liga heute live im TV - kein Free-TV

Die Partie am heutigen Tag wird leider nicht im Free-TV zu sehen sein. Sky hat sich die Exklusivrechte für die Übertragung der Live Spiele in der 2. Klasse gesichert. Das Spiel wird live nur auf Sky Bundesliga gezeigt.

HSV vs. 1. FC Nürnberg: 2. Liga heute live im Pay-TV

Die Übertragung am heutigen Abend übernimmt der Sender Sky. Los geht's am Montagabend um 20:30 Uhr, eine Stunde bevor der Ball rollt. Am Mikrofon wird Euch Stefan Hempel begrüßen, er kommentiert live aus dem Volksparkstadion. Der Sender zur Übertragung ist Sky Bundesliga 1 HD.

HSV vs. 1. FC Nürnberg: 2. Liga heute im Livestream

Anhänger der beiden Traditionsklubs haben natürlich auch die Möglichkeit das Geschehen von unterwegs zu verfolgen. Sky bietet via Sky Go einen kostenpflichtigen Stream auf allen mobilen Endgeräten an.

Nicht Sky-Kunden haben die Möglichkeit für 15€ ein Sky-Tagesticket zu erwerben und das Spiel ebenfalls live zu sehen

HSV vs. 1. FC Nürnberg: Highlights der 2. Liga auf DAZN

Die Highlights des historischen Duells könnt Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN sehen. Hier seht Ihr alle wichtigen Szenen mit Live-Kommentar.

HSV vs. 1. FC Nürnberg: 2. Liga - Wichtigste Infos

Wettbewerb: 2. Liga

2. Liga Runde: 32. Spieltag

32. Spieltag Datum: 9. Mai 2021

9. Mai 2021 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Volksparkstadion (Rostock)

Volksparkstadion (Rostock) TV-Übertragung: Sky

Livestream: Sky

2. Liga: Der 32. Spieltag im Überblick

Datum/Anstoß Heim Auswärts Ergebnis 07.05. 18:30 Hannover 96 SV Darmstadt 98 1:2 07.05. 18:30 Holstein Kiel FC Sankt Pauli 4:0 08.05. 13:00 Fortuna Düsseldorf Eintr. Braunschweig 2:2 08.05. 13:00 SpVgg Greuther Fürth Karlsruher SC 2:2 08.05. 13:00 Würzburger Kickers VfL Osnabrück 1:3 09.05. 13:30 Heidenheim Sandhausen 2:1 09.05. 13:30 FC Erzgebirge Aue SC Paderborn 07 3:8 09.05. 13:30 VfL Bochum Jahn Regensburg 5:1 10.05. 20:30 Hamburger SV 1. FC Nürnberg -:-

HSV vs. 1. FC Nürnberg: 2. Liga heute im Liveticker

SPOX bietet Euch für das Spiel einen Liveticker an. Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene auf dem Rasen in Hamburg. In nahezu Echtzeit seit Ihr beim Geschehen dabei. Hier geht's zum Liveticker der Partie.

HSV vs. 1. FC Nürnberg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung von HSV: Ulreich - Vagnoman, Leistner, Heyer, Leibold - Onana, Kinsombi, Jatta, Kittel - Wintzheimer, Terodde - Trainer: Hrubesch

Ulreich - Vagnoman, Leistner, Heyer, Leibold - Onana, Kinsombi, Jatta, Kittel - Wintzheimer, Terodde - Trainer: Hrubesch Voraussichtliche Aufstellung von Nürnberg: Mathenia - Handwerker, Margreitter, Sörensen, Valentini - Geis, Behrens, Krauß, Daehli - Borkowski, Hack - Trainer: Klauß

2. Liga: Tabelle am 32. Spieltag