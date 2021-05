VfL Bochum kann heute den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen. Dafür müssen die Bochumer am heutigen 33. Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg antreten. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker mitverfolgen.

Der VfL Bochum steht kurz vor dem Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Zwei Spieltage vor Schluss kann der Tabellenführer gegen den 1. FC Nürnberg heute den Sack zumachen. Ob er es schafft, könnt Ihr hier bei SPOX sehen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

1. FC Nürnberg vs. VfL Bochum: 2. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Bochumer führen zwei Spieltage vor Schluss die 2. Bundesliga an. Auf den Relegationsplatz (aktuell SpVgg Greuther Fürth) beträgt der Vorsprung fünf Punkte. Mit einem Sieg über die Clubberer wäre der VfL danach nur mehr von Holstein Kiel einholbar und in der nächsten Saison Bundesligist. Nürnberg dagegen ist auf Rang 12 vorfindbar und hat den Klassenerhalt bereits in der Tasche.

Vor Beginn: Los geht's heute um 15.30 Uhr, gespielt wird im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel am 33. Spieltag zwischen dem 1. FC Nürnberg und VfL Bochum.

1. FC Nürnberg vs. VfL Bochum: 2. Liga heute im TV und Livestream

Sky zeigt die Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und VfL Bochum heute live und in voller Länge - sowohl im Pay-TV als auch im Livestream. Der Sender, auf den Ihr dafür zugreifen müsst, ist Sky Sport Bundesliga 3 HD. Kommentiert wird das Duell von Hansi Küpper. Bei Sky Sport Bundesliga 1 HD gibt es zudem die heutige Konferenz.

Den Livestream von Sky könnt Ihr zudem mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket öffnen.

1. FC Nürnberg vs. VfL Bochum: Voraussichtliche Aufstellungen

Nürnberg: Mathenia - Valentini, Margreitter, Sörensen, Handwerker - Geis - Krauß, Hack - Möller Daehli - Shuranov, Borkowski

Bochum: Drewes - Bockhorn, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Eisfeld, Tesche - Bonga, Zulj, Holtmann - Zoller

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 33. Spieltag