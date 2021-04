SC Paderborn: Trainer Steffen Baumgart verlässt den SCP im Sommer

Trainer Steffen Baumgart (49) wird den SC Paderborn zum Saisonende verlassen. Entsprechende Berichte von Bild und Sport Bild bestätigten die Ostwestfalen am Donnerstagvormittag

Baumgart habe dem Klub nach "intensiven Gesprächen in den vergangenen Wochen" mitgeteilt, "dass es nun Zeit ist für eine Veränderung" sei. "Ich hatte und habe in Paderborn eine unglaublich spannende und intensive Zeit, in der wir gemeinsam bemerkenswerte Erfolge erzielen konnten", wird der gebürtiger Rostocker in der Pressemitteilung zitiert.

Baumgart sei "den Verantwortlichen in Paderborn und insbesondere Fabian Wohlgemuth sehr dankbar für die offenen und vertrauensvollen Gespräche. Jetzt konzentriere ich mich voll auf die Endphase der laufenden Saison".

Auch der Verein sparte in der Mitteilung nicht mit Lob für den Trainer, der sich in Paderborn "ein sportliches Denkmal gesetzt und an der Erfolgsgeschichte des Vereins über viele Jahre maßgeblich mitgeschrieben" habe.

Ein neuer Arbeitgeber für Baumgart steht offenbar noch nicht fest. Gerüchten zufolge war der 49-Jährige aber vor kurzem noch beim 1. FC Köln und vor de, Amtsantritt von Dimitrios Grammozis auf Schalke im Gespräch.

SC Paderborn: Baumgart mit Durchmarsch bis zur Bundesliga

Baumgart heuerte 2017 in Paderborn an und schaffte dann bis 2019 den Durchmarsch von Liga 3 bis in die Bundesliga. 2020 stieg Paderborn zwar wieder ab, überzeugte aber weiterhin mit ansehnlichem Offensivfußball.

2020 ist der Klassenerhalt in der 2. Liga immerhin zum Greifen nahe, als Elfter rangiert der SCP neun Zähler über dem Relegationsplatz 16.

Baumgart selbst genießt im deutschen Profifußball schon etwas wie Kultstatus, weil er nicht davor scheut, seine Meinung zu Themen wie dem VAR-Einsatz offen kundzutun.

Unvergessen in dieser Sache bleibt sein ARD-Interview nach der Niederlage im DFB-Pokalachtelfinale gegen den BVB im Februar, in dessen Verlauf sich Baumgart in Rage redete, aber auch verständliche Kritikpunkte anführte.