Steffen Baumgarts Schiedsrichter-Attacke im Wortlaut: "Respekt bedeutet auch, sich den Scheiß anzugucken"

Borussia Dortmund hat sich mit 3:2 nach Verlängerung gegen den SC Paderborn ins DFB-Pokal-Viertelfinale gezittert. Anschließend attackierte SCP-Trainer Steffen Baumgart Schiedsrichter Tobias Stieler für dessen fragwürdige Entscheidung beim Dortmunder Siegtor zum 3:2.

Vielmehr als über die Entscheidung an sich ärgerte sich Baumgart aber darüber, dass Stieler diese fiel, ohne sich das Videomaterial selbst anzusehen. Für Baumgart, der deutliche Worte fand, sei das eine Frage des Respekts.

Steffen Baumgarts TV-Interview in der ARD im Wortlaut

Herr Baumgart, Sie und Schiedsrichter Tobias Stieler hatten nach dem 3:2 heftig diskutiert. Was wurde untereinander ausgetauscht?

Baumgart: Also erstmal muss ich sagen, dass der Schiedsrichter es aus seiner Sicht erklärt hat. Er und sein Linienrichter hatten die Wahrnehmung, dass Ingelsson den Ball berührt hat. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil der Spieler im Abseits steht. Wenn es um so viel geht und wir die Möglichkeit haben, uns das anzugucken. Ich hätte zumindest erwartet, dass er sich das noch einmal anguckt.

Wir schauen uns die Szene nochmal an ...

Baumgart: Es ist keine Veränderung des Balles, es ist keine Berührung des Balles und der Ball rutscht durch. Es ist nur eine Vermutung und das finde ich schwierig. Das ist eine Frechheit, eine absolute Frechheit. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir dann zu erklären, er hat eine Wahrnehmung gehabt - und wir haben die Bilder. Was ich hier sehe, kann er sich 20-mal angucken und so ein Spiel dann so abzugeben ... Es war ein Riesenspiel und beide Mannschaften haben alles rausgehauen. Aber daraus eine Berührung des Balles zu machen, ist frech. Das ist eine absolute Frechheit und das habe ich ihm dann auch gesagt, dass ich es öffentlich mache. Langsam wird's lächerlich. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir jedes Mal darüber reden. Damit das klar ist: Ich finde die Videoschiedsrichter richtig gut, es bringt viel Fairness rein. Aber nicht rauszugehen, um sich das anzugucken, das ärgert mich. Das ärgert mich für meine Jungs und ihre Leistung. Und das hat auch keiner verdient. Dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir jeden Tag Diskussionen führen. Da machen wir uns zum Affen. Jetzt muss ich aufpassen, dass die Worte nicht zu doll werden, bevor mir wieder irgendeiner erklärt, wir müssen sauber und respektvoll miteinander umgehen. Respekt bedeutet auch, sich den Scheiß anzugucken und dann eine Entscheidung zu treffen. Das ist respektvoller Umgang mit dem Gegner und nicht mit den Kleinen, denen wir wieder in den Arsch getreten haben.

Sie hätten sich gewünscht, dass Tobias Stieler zum Monitor läuft?

Baumgart: Das ist das Einzige. Wenn es so eine knifflige Situation ist, erwarte ich, dass er hingeht und sich das anguckt - wie in vielen anderen Situationen auch. Und das ist jedes Wochenende so. Ich kann doch nicht jedes Mal neue Entscheidungen treffen und sagen: Heute machen wir's so und übermorgen machen wir es wieder anders. Da muss sich doch keiner darüber wundern, wenn wir uns aufregen. Wie sollen wir denn damit umgehen? Der Ball verändert nicht einmal die Bewegung, er ist nicht dran. Nicht dran! Und das können wir uns nicht angucken? Wir stehen da sieben Minuten und frieren uns den Arsch ab - und dann so eine Entscheidung?

BVB im DFB-Pokal gegen Paderborn: Die Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund © getty 1/17 Borussia Dortmund hat sich durch einen 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Paderborn ins Viertelfinale des DFB-Pokals gezittert. Nur ein Nationalspieler, Sancho und Delaney überzeugten an einem schwachen BVB-Abend. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/17 MARWIN HITZ: Der Bürki-Ersatz zeigte gute Paraden gegen Srbeny (25.), Antwi-Adjei (31.) und Ingelsson (72.). Sah beim Gegentor durch Justvan trotz schlechter Sicht unglücklich aus (79.). Chancenlos beim Ausgleich (90.+7.). Note: 3. © getty 3/17 LUKASZ PISZCZEK: Kurzfristig für Hummels in die Startelf gerückt, ließ sich der Routinier nie aus der Ruhe bringen. Der 35-Jährige überzeugte lange mit einer Zweikampfquote von über 80 Prozent, baute nach der ersten Hälfte aber etwas ab. Note: 3,5. © getty 4/17 EMRE CAN: Ganz trockener Abschluss zur Führung (6.). Präsentierte sich in der Zentrale der Dreierkette zudem als Leader und Ballmagnet. Anfangs etwas unkonzentriert im Passspiel, nach 15 Minuten aber deutlich sicherer. Note: 2. © getty 5/17 MANUEL AKANJI: Hatte früh Pech, dass sein Kopfball nicht das Tor fand (6.). Leistete sich obendrein kaum Fehler. Zusammen mit Delaney mit den meisten Balleroberungen beim BVB. Note: 3. © getty 6/17 MATEU MOREY: Fand offensiv zu keinem Zeitpunkt statt und wurde von Antwi-Adjei immer wieder vor Probleme gestellt. Ließ sich oftmals zu leicht abkochen, was zu vielen gefährlichen Flanken führte. Zur Pause ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 7/17 JUDE BELLINGHAM: Sehr unauffälliger Auftritt. Nur Hitz (18) und Haaland (14) hatten in der ersten Hälfte weniger Ballaktionen als der Engländer (22). Im Spiel gegen den Ball wie so oft aktiv und giftig in den Zweikämpfen. Note: 4. © getty 8/17 THOMAS DELANEY: Knüpfte an seine zuletzt starken Leistungen an. Bereitete Cans Treffer etwas unfreiwillig vor und bewies erneut Fähigkeiten als Drahtzieher (Passquote von 93,8 Prozent). Schickte Haaland traumhaft auf die Reise (95.). Note: 2. © getty 9/17 NICO SCHULZ: Interpretierte seine Rolle ähnlich offensiv wie Guerreiro, wenn auch mit einigen technischen Defiziten. Knallte einen Nachschuss weit über den Kasten (9.) und leistete sich viele unnötige Fehlpässe (19). Note: 4,5. © getty 10/17 JULIAN BRANDT: Zeigte sich laufstark und aufopferungsvoll. Setzte sich vor dem 2:0 entscheidend in der Luft durch, blieb aber ohne gefährlichen Abschluss. Note: 3,5. © getty 11/17 JADON SANCHO: Wie in den vergangenen Wochen der Dreh- und Angelpunkt im letzten BVB-Drittel. Brachte die SCP-Defensive mit seinen schnellen Dribblings oft ins Straucheln, scheiterte vor dem Tor aber zweimal kläglich. Beim 2:0 eiskalt. Note: 2,5. © getty 12/17 ERLING HAALAND: Hätte gleich zu Beginn für die gewünschte Sicherheit sorgen können (9.), scheiterte aber an Zingerle. Bei Sanchos Treffer dafür mit viel Übersicht. Hing bis zu seinem wichtigen Treffer zum 3:2 (95.) meist in der Luft. Note: 3. © getty 13/17 FELIX PASSLACK: Der Unglücksrabe! Kam nach dem Pausenpfiff für Morey ins Spiel und war an beiden Gegentreffern maßgeblich beteiligt. Köpfte in die Füße von Justvan (79.) und war viel zu ungestüm vor dem Elfmeterpfiff. Note: 5,5. © getty 14/17 GIOVANNI REYNA: Kam nach 65 Minuten für den bemühten Brandt in die Partie. War aufgrund der Drangphase von Paderborn hauptsächlich in der Defensive gefragt und sorgte nie für Entlastung. Note: 4,5. © getty 15/17 MAHMOUD DAHOUD: In der 74. Minute für Bellingham eingewechselt. Zunächst mit wenig Zugriff. In der Verlängerung dann mit einer soliden Vorstellung. Note: 4. © getty 16/17 RAPHAEL GUERREIRO: Ersetzte den schwachen Schulz in der Verlängerung und brachte die verlorene Struktur ins Dortmunder Spiel. Nutzte seine Fitness zudem mehrfach intelligent aus. Hätte das vorentscheidende 4:2 erzielen müssen (113.). Note: 3. © getty 17/17 MARCO REUS: Kam nach 116 Minuten für den völlig platten Sancho in die Partie. Hatte kaum noch Einfluss auf die Begegnung. Keine Bewertung.

Was hat Köln da fast fünf Minuten lang gemacht?

Baumgart: Köln hat ganz klar gesagt, dass das Abseits war. Und er hat gesagt, dass die Wahrnehmung war, dass der Spieler am Ball dran war. Ich glaube, dass Köln ganz klar gesagt hat: Abseitssituation, gib' das Tor nicht. Und dann erwarte ich, dass er sich das anguckt. Und sich das nicht anzugucken, finde ich viel frecher. Und wenn er danach entscheidet, er sieht eine Berührung - um Gottes Willen. Aber nicht hinzugehen? Das geht für uns um zwei Millionen! Ich bin keine Aktiengesellschaft, wir kämpfen um jede müde Mark. Und dann kommt mir so einer so entgegen? Das finde ich arrogant.

Wir haben beim Schiedsrichter nachgefragt. Er möchte sich nicht äußern.



Baumgart: Gut und ich habe ihm gesagt, wenn ich die Szene sehe, dann würde ich auch mal etwas dazu sagen. Weil es geht mir irgendwann auf den Zünder. Nochmal: Das mit den Videoschiedsrichtern finde ich wirklich gut, weil es das Spiel gerechter macht. Aber sich das nicht anzugucken und dann bei seiner Entscheidung zu bleiben, sondern von vornherein der Meinung zu sein, das richtig zu sehen - und jetzt sehen wir, dass es nicht richtig ist - also bitte. Ich bin gespannt, ob ich einen Brief vom DFB kriege, weil ich mich etwas zu doll aufgeregt habe. Egal, weiter geht's.