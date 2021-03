2. Liga: SC Paderborn beendet FC St. Paulis Erfolgslauf

Der SC Paderborn hat den Erfolgslauf des FC. St. Pauli beendet. Der Bundesliga-Absteiger von Trainer Steffen Baumgart gewann das Montagsspiel des 25. Spieltags in Hamburg mit 2:0 (1:0) und kann ohne Abstiegssorgen in die heiße Saisonphase gehen.

Chris Führich (7.) und Kapitän Sebastian Schonlau (69.) schossen die Ostwestfalen (34 Punkte) zu ihrem neunten Saisonsieg nach zuletzt drei Partien ohne Dreier. Bei noch acht ausstehenden Spielen trennen Paderborn zwölf Zähler von einem direkten Abstiegsplatz.

Die beste Rückrundenmannschaft aus St. Pauli, die erstmals seit Ende Januar wieder eine Niederlage erlitt, hat mit 32 Punkten ebenfalls eine komfortable Ausgangsposition.

Paderborn machte am Millerntor von Anfang an Druck, Führich stand nach einem starken Steilpass frei vor dem Tor und spitzelte den Ball an Pauli-Keeper Dejan Stojanovic vorbei. Paderborn blieb anschließend das aktivere Team, Dennis Srbeny (21.) hätte erhöhen können.

Pauli tat sich schwer, mehr als eine Chance von Guido Burgstaller (43.) sprang zunächst nicht heraus. Nach der Pause versuchte es Omar Marmoush (48.) aus der Distanz, doch SCP-Keeper Leopold Zingerle reagierte glänzend. Schonlaus Kopfballtreffer sorgte anschließend für weitere Ruhe bei den Gästen.

