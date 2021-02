2. Liga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 23. Spieltag

An der Tabellenspitze der 2. Liga liegen vier Mannschaften mit 42 Punkten gleichauf. Dahinter ist der KSC erster Verfolger. Im Duell mit Darmstadt können die Karlsruher auf drei Punkte an die Aufstiegsränge heranrücken. Außerdem empfängt Jahn Regensburg am Freitagabend den SC Paderborn. Am Montag kommt es zum Derby zwischen dem formstarken FC St. Pauli und dem Spitzenreiter HSV.

Hier gibt es die Ergebnisse und die Tabelle der 2. Bundesliga am 23. Spieltag im Überblick.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

2. Liga: Ergebnisse und Spielplan am 23. Spieltag

Termin Heim Ergebnis Auswärts 26.02.

18:30 SV Darmstadt 98 -:- Karlsruher SC 26.02.

18:30 Jahn Regensburg -:- SC Paderborn 07 27.02.

13:00 Hannover 96 -:- SpVgg Greuther Fürth 27.02.

13:00 VfL Bochum -:- Würzburger Kickers 27.02.

13:00 Holstein Kiel -:- FC Erzgebirge Aue 28.02.

13:30 Heidenheim -:- Fortuna Düsseldorf 28.02.

13:30 Sandhausen -:- VfL Osnabrück 28.02.

13:30 1. FC Nürnberg -:- Eintr. Braunschweig 01.03.

20:30 FC St. Pauli -:- Hamburger SV

2. Liga: Die Tabelle am 23. Spieltag