Holstein Kiel - VfL Bochum: 2. Liga heute live im TV und Livestream

In der 2. Bundesliga treffen heute Abend Holstein Kiel und der VfL Bochum aufeinander. Wo Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Holstein Kiel - VfL Bochum: Zeit, Anstoß, Ort

Die Partie zwischen Holstein Kiel und dem Vfl Bochum findet am frühen Abend des heutigen Freitags, dem 4. Dezember 2020, statt. Der Anstoß - wie in der 2. Bundesliga am Freitag üblich - wurde auf 18.30 Uhr terminiert.

Stattfinden wird die Begegnung im Kieler Holstein-Stadion. Zuschauer sind aufgrund der Coronapandemie allerdings nicht gestattet.

Holstein Kiel gegen VfL Bochum heute live im TV und Livestream

Das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenvierten und dem Tabellenzweiten in der zweithöchsten deutschen Spielklasse läuft exklusiv auf Sky. Der Pay-TV-Sender hält die Rechte an der gesamten Saison 2020/2021 in der 2. Bundesliga.

Sky wird die Begegnung auf seinem Sender Sky Bundesliga 9 ausstrahlen, wie gewohnt gibt es auch Vorberichte sowie eine Besprechung in der Halbzeitpause.

Sky-Kunden können die Partie obendrein auch im Livestream verfolgen, das ist via SkyGo. möglich. Wer kein Sky-Kunde ist, die Partie aber unbedingt sehen möchte, der kann sich via SkyTicket ein einmonatiges Sky-Abo kaufen.

Die Highlights des Spiels werden obendrein kurz nach dem Abpfiff auf DAZN zu sehen sein. Der Streamingdienst zeigt von allen Partien in der Bundesliga und der 2. Bundesliga die wichtigsten und spannendsten Szenen kurz nach Spielende.

Ein DAZN-Abo kostet 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr. Nicht-Abonennten können zudem zunächst einen einmonatigen Probemonat abschließen.

Holstein Kiel gegen VfL Bochum heute im Liveticker

Falls Ihr die Partie zwischen Kiel und Bochum nicht live im TV oder im Livestream verfolgen könnt, ist vielleicht unser Liveticker genau das Richtige für Euch. Den Liveticker der Partie von Holstein gegen den VfL findet Ihr hier.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 10. Spieltag

Nach neun absolvierten Spielen haben sich beide Teams in der Spitzengruppe der 2. Liga etablieren können. Mit einem Sieg in Kiel könnte der VfL sogar an Fürth vorbeiziehen und die Tabellenführung übernehmen. Bei einem Erfolg der Gastgeber würden diese allerdings Bochum überholen und in der Tabelle somit weiter klettern.