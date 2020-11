2. Bundesliga live: VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg heute im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 8. Spieltags treffen in der 2. Bundesliga am heutigen Montag der VfL Osnabrück und der 1. FC Nürnberg aufeinander. Wann und wo Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

2. Liga, VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg: Ort, Uhrzeit

Der VfL Osnabrück empfängt seine Nürnberger Gäste heute an der Bremer Brücke in Osnabrück. Los geht es dort wie gewohnt um 20.30 Uhr.

2. Bundesliga live: VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg heute im TV, Livestream

Live und in voller Länge könnt Ihr die Begegnung zwischen Osnabrück und dem FCN nur bei Sky sehen. Der Pay-TV-Sender hat auch in dieser Saison sämtliche Partien der zweithöchsten deutschen Spielklasse in seinem Programm. Die Vorberichterstattung beginnt eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, Stefan Hempel wird das Ganze für Euch kommentieren.

Sky-Kunden können das Geschehen darüber hinaus ohne Mehrkosten per Livestream via Sky Go verfolgen.

Die Highlights aller Zweitligaspiele könnt Ihr bereits 40 Minuten nach dem Ende bei DAZN ansehen. Darüber hinaus hat der Streamingdienst auch die Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, La Liga und Ligue 1 im Angebot.

2. Liga: Osnabrück gegen Nürnberg im Liveticker auf SPOX

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, die Partie im TV zu sehen, schaut doch einfach in unserem Liveticker-Kalender vorbei. Neben vielen weiteren Sport-Highlights findet Ihr hier auch das Spiel zwischen Osnabrück und Nürnberg.

2. Liga, 8. Spieltag: Die bisherigen Ergebnisse

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 21.11. 13 Uhr Eintr. Braunschweig Karlsruher SC 1:3 21.11. 13 Uhr Holstein Kiel Heidenheim 2:2 21.11. 13 Uhr Fortuna Düsseldorf Sandhausen 1:0 21.11. 13 Uhr SC Paderborn 07 FC Sankt Pauli 2:0 22.11. 13.30 Uhr Hamburger SV VfL Bochum 1:3 22.11. 13.30 Uhr Würzburger Kickers Hannover 96 2:1 22.11. 13.30 Uhr FC Erzgebirge Aue SV Darmstadt 98 3:0 22.11. 13.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Jahn Regensburg 3:1 23.11. 20.30 Uhr VfL Osnabrück 1. FC Nürnberg -:-

2. Bundesliga: Zahlen und Fakten zu Osnabrück und Nürnberg

Der VfL Osnabrück hat in dieser Saison noch keine Niederlage kassiert. Von sieben Ligaspielen hat der Verein drei gewonnen, viermal trennte man sich unentschieden.

Für die Gäste hingegen verlief der Saisonstart etwas holpriger. Auf vier Punkte aus den ersten zwei Spielen folgten zwei Niederlagen und drei Remis.

Im direkten Duell sind die beiden Klubs sich zuletzt im Januar begegnet. Da setzte sich Nürnberg in Osnabrück mit 1:0 durch.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel