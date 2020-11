2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen SC Paderborn heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SC Paderborn ist am 7. Spieltag der 2. Bundesliga zu Gast beim SV Darmstadt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

2. Bundesliga - SV Darmstadt vs. SC Paderborn: Anpfiff, Ort, Stadion

Am heutigen Sonntag findet um 13.30 Uhr das Spiel am 7. Spieltag zwischen dem SV Darmstadt und dem SC Paderborn statt. Dabei wird im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt gespielt. Die Spielstätte bleibt wegen der Corona-Pandemie komplett leer.

2. Bundesliga - SV Darmstadt vs. SC Paderborn: Heute live im TV und Livestream

Die Spiele der 2. Bundesliga werden alle vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Somit ist auch die heutige Begegnung zwischen Darmstadt und Paderborn dort vorzufinden. Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 5 HD beginnt die Übertragung eine halbe Stunde vor Anpfiff. Diese wird später vom Kommentatoren Holger Pfandt geleitet.

Zusätzlich zum Einzelspiel bietet Sky auch eine parallel laufende Konferenz an. Darin werden die anderen beiden um 13.30 Uhr startenden Spiele Jahn Regensburg gegen VfL Osnabrück und FC St. Pauli gegen den Karlsruher SC gezeigt. Die Konferenz startet um 13 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 HD.

Das Livestream-Angebot von Sky kann mittels SkyGo-Abo und SkyTicket genutzt werden.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff sind die besten Szenen der kompletten 1. und 2. Bundesliga dann auf der Plattform von DAZN auffindbar. Darunter auch die Highlights von Darmstadt gegen Paderborn.

Nach einem Gratis-Probemonat kostet das DAZN-Abonnement monatlich 11,99 Euro und im Jahresabo 119,99 Euro.

2. Bundesliga - SV Darmstadt vs. SC Paderborn im Liveticker

Auch im Liveticker kann die heutige Partie verfolgt werden. Diesen bietet SPOX auf der eigenen Website an.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

2. Bundesliga - SV Darmstadt vs. SC Paderborn: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die Teams heute auflaufen:

SV Darmstadt: Schuhen - Bader, L. Mai, Höhn, Holland - Palsson - Berko, Marvin Mehlem, Kempe, Honsak - Serd. Dursun

2. Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagspartien