2. Liga: Fürth springt auf Platz zwei - Hannover lässt Punkte liegen

Die SpVgg Greuther Fürth hat das Verfolgerduell in der 2. Bundesliga für sich entschieden und marschiert weiter in der Tabelle nach vorne. Der 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf stecken weiter in den unteren Regionen fest. Hannover 96 hat seine Heimstärke nicht unter Beweis stellen können.

Das Kleeblatt setzte sich beim VfL Bochum mit 2:0 (2:0) durch und feierte den dritten Sieg in Folge. Die Fürther sind zudem auswärts in dieser Saison noch ungeschlagen und kletterten in der Tabelle mit zwölf Punkten auf den zweiten Platz hinter Spitzenreiter Hamburger SV (16 Zähler).

Paul Seguin (9.) erzielte das frühe Führungstor für die Franken. Julian Green (15.) verpasste die Resultatserhöhung, als er mit einem Foulelfmeter an VfL-Torwart Manuel Riemann scheiterte. Sebastian Ernst (34.) schloss einen schnörkellosen Konter der Fürther mit dem 2:0 ab.

Wieder einmal bestachen die Süddeutschen mit ihrer spielerischen Stärke. Die Westfalen kassierten nach zuletzt zwei Siegen die erste Niederlage vor heimischer Kulisse in dieser Spielzeit.

Die Gäste bestimmten die Anfangsphase, waren zielstrebiger und effektiver im Offensivspiel. Die Bochumer hatten Probleme, ihre Spielordnung nach dem Rückstand zu finden. Erst nach einer längeren Anlaufphase kam der VfL besser ins Spiel. Doch das 2:0 durch Ernst bedeutete einen erneuten Nackenschlag für die Bochumer, die sich sehr schwer taten und lange Zeit wenig Konstruktives zustande brachten. In der 54. Minute lenkte jedoch Fürths Keeper Sascha Burchert einen 17-m-Freistoß von Thomas Eisfeld mit den Fingerspitzen über die Latte.

Deutsche Klubs mit dem größten Transferplus in den vergangenen fünf Jahren © imago images / Picture Point LE 1/26 Mit Havertz und Werner haben Leverkusen und Leipzig vor Kurzem erst hohe Summen eingenommen. Doch wie sieht die Bilanz der deutschen Vereine in den vergangenen fünf Jahren aus. Die Klubs mit dem größten Transferplus. (Quelle: transfermarkt.de). © imago images / Picture Point 2/26 Platz 25: Hansa Rostock - Transferplus von 1,02 Millionen Euro. © imago images / Jan Huebner 3/26 Platz 24: 1.FC Magdeburg - Transferplus von 1,35 Millionen Euro. © imago images / Sascha Janne 4/26 Platz 23: Jahn Regensburg - Transferplus von 1,71 Millionen Euro. © imago images / Hentschel 5/26 Platz 22: Dynamo Dresden - Transferplus von 1,89 Millionen Euro. © imago images / Jan Huebner 6/26 Platz 21: Karlsruher SC - Transferplus von 2,12 Millionen Euro. © imago images / Contrast 7/26 Platz 20: Union Berlin - Transferplus von 2,27 Millionen Euro. © imago images / Zink 8/26 Platz 19: 1. FC Nürnberg - Transferplus von 3,51 Millionen Euro. © imago images / Hübner 9/26 Platz 18: Eintracht Braunschweig - Transferplus von 4,2 Millionen Euro. © imago images / pmk 10/26 Platz 17: Holstein Kiel - Transferplus von 4,82 Millionen Euro. © imago images / Oliver Ruhnke 11/26 Platz 16: FC St. Pauli - Transferplus von 5,97 Millionen Euro. © imago images / Eibner 12/26 Platz 15: SV Sandhausen - Transferplus von 6,05 Millionen Euro. © imago images / DeFodi 13/26 Platz 14: VfL Bochum - Transferplus von 6,9 Millionen Euro. © imago images / Zink 14/26 Platz 13: SpVgg Greuther Fürth - Transferplus von 7,4 Millionen Euro. © imago images / Poolfoto 15/26 Platz 12: SC Paderborn - Transferplus von 8,25 Millionen Euro. © imago images / Eibner 16/26 Platz 11: 1. FC Heidenheim - Transferplus von 8,45 Millionen Euro. © imago images / Christian Schroedter 17/26 Platz 10: Hannover 96 - Transferplus von 10,07 Millionen Euro. © imago images / Jan Huebner 18/26 Platz 9: Eintracht Frankfurt - Transferplus von 12,72 Millionen Euro. © imago images / Achim Keller 19/26 Platz 8: SC Freiburg - Transferplus von 13,35 Millionen Euro. © imago images / Revierfoto 20/26 Platz 7: Bayer Leverkusen - Transferplus von 14,5 Millionen Euro. © imago images / Eibner 21/26 Platz 6: 1. FC Kaiserslautern - Transferplus von 14,91 Millionen Euro. © imago images / Stefan Bösl 22/26 Platz 5: FC Ingolstadt - Transferplus von 16,84 Millionen Euro. © imago images / Sportfoto Rudel 23/26 Platz 4: VfB Stuttgart - Transferplus von 24,79 Millionen Euro. © imago images / Martin Hoffmann 24/26 Platz 3: FSV Mainz 05 - Transferplus von 37,4 Millionen Euro. © imago images / Eibner 25/26 Platz 2: TSG Hoffenheim - Transferplus von 91,08 Millionen Euro. © imago images / ActionPictures 26/26 Platz 1: Borussia Dortmund - Transferplus von 102,47 Millionen Euro.

2. Liga: Altmeister Nürnberg und Düsseldorf stecken unten fest

Durch das 1:1 (1:1) im direkten Duell treten die beiden ambitionierten Altmeister auf der Stelle und verlieren zunehmend den Anschluss zu den Spitzenteams.

Der Club konnte in seinem fünften Spiel nacheinander ohne Sieg zum fünften Mal eine Führung nicht zum zweiten Saisonsieg nutzen. Denn Bundesliga-Absteiger Düsseldorf glich durch Kenan Karaman (30.) den Rückstand nach einem trotz Videobeweis umstrittenen verwandelten Handelfmeter von Manuel Schäffler (15.) wieder aus.

Den Gastgebern war in der Anfangsphase der Ehrgeiz zur Beendigung ihrer Negativserie deutlich anzumerken. Nach Schäfflers Strafstoßtreffer jedoch überließen die Platzherren wieder dem Gegner immer mehr die Initiative.

Karaman münzte die größer werdenden Spielanteile für die Mannschaft von Fortuna-Trainer Uwe Rösler, der als Profi in den 1990er Jahren für den FCN in der Bundesliga gespielt hatte, zum verdienten Ausgleich um.

Düsseldorf knüpfte nach Wiederanpfiff allerdings zunächst nicht an die Leistung aus dem ersten Abschnitt. Die Gastgeber übernahmen wieder zusehends das Kommando, entwickelten indes kaum nennenswerte Gefahr. Auch dadurch sowie mehrere Missverständnisse im Spielaufbau beider Mannschaften blieben weitere Torgelegenheiten trotz höheren Tempos Mangelware.

2. Liga: Nur Remis gegen Aue - Hannover tritt auf der Stelle

Nach zuletzt saisonübergreifend sieben Heimsiegen in Folge kamen die Niedersachsen gegen Erzgebirge Aue über ein 0:0 nicht hinaus.

Angreifer Marvin Ducksch erwies sich als Chancen-Tod aufseiten der Hausherren, die drückend in der zweiten Hälfte überlegen waren. In der 84. Minuten verlor Aue Tom Baumgart durch eine Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels.

Durch die Punkteteilung gegen die Sachsen tritt 96 in der Tabelle auf der Stelle und belegt Platz fünf. Außerdem misslang die Wiedergutmachung für die schwache Leistung am vergangenen Sonntag beim 1:4 bei der SpVgg Greuther Fürth.

Aue beschränkte sich zunächst auf eine gute Defensive und störte effektiv die Bemühungen der 96er. Diese spielten zu statisch, konnten zu selten für Überraschungsmomente sorgen.

Hannover war zwar optisch überlegen, konnte allerdings die Abwehr der Gäste nur selten aus den Angeln heben. Der FC Erzgebirge, im Tabellenmittelfeld platziert, wurde im weiteren Spielverlauf mutiger, setzte den einen oder anderen Nadelstich. Allerdings ohne zählbaren Erfolg. In der 59. Minute vergaben die Hannoveraner Hendrik Weydandt und Ducksch innerhalb weniger Sekunden zweimal die Riesenchance zur Führung.

Aue ist derweil laut übereinstimmenden Medienberichten an einer Verpflichtung von Enzo Zidane, Sohn von Real-Madrid-Trainer und -Ex-Star Zinedine Zidane, interessiert. Hier geht es zu allen Infos.

2. Liga: Die aktuelle Tabelle