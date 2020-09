2. Liga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 2. Spieltag

Am 2. Spieltag der 2. Liga verlor Hannover am Freitag in Osnabrück. Düsseldorf gewann am Samstag gegen den Aufsteiger aus Würzburg - der HSV spielt Montagabend in Paderborn.

Die Ergebnisse und Tabelle zum 2. Spieltag der 2. Liga im Überblick.

2. Bundesliga: Die Ergebnisse und Spiele zum 2. Spieltag

Datum Begegnung Ergebnis 18.09.2020, 18.30 Uhr Erzgebirge Aue - SpVgg Greuther Fürth 1:1 18.09.2020, 18.30 Uhr VfL Osnabrück - Hannover 96 2:1 19.09.2020, 13 Uhr Fortuna Düsseldorf - Würzburger Kickers 1:0 19.09.2020, 13 Uhr SV Darmstadt 98 - Jahn Regensburg 0:0 19.09.2020, 13 Uhr Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel 0:0 20.09.2020, 13.30 Uhr FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim -:- 20.09.2020, 13.30 Uhr Karlsruher SC - VfL Bochum -:- 20.09.2020, 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg - SV Sandhausen -:- 21.09.2020, 20.30 Uhr SC Paderborn - Hamburger SV -:-

2. Bundesliga: Die Tabelle nach den Samstagsspielen des 2. Spieltags

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Erzgebirge Aue 2 4:1 3 4 2. VfL Osnabrück 2 3:2 1 4 3. Holstein Kiel 2 1:0 1 4 4. 1. FC Heidenheim 1 2:0 2 3 5. Hannover 96 2 3:2 1 3 5. SV Sandhausen 1 3:2 1 3 7. Hamburger SV 1 2:1 1 3 8. Fortuna Düsseldorf 2 2:2 0 3 9. SpVgg Greuther Fürth 2 2:2 0 2 10. Jahn Regensburg 2 1:1 0 2 11. VfL Bochum 1 2:2 0 1 11. FC St. Pauli 1 2:2 0 1 13. 1. FC Nürnberg 1 1:1 0 1 14. SV Darmstadt 98 2 2:3 -1 1 15. Eintracht Braunschweig 2 0:2 -2 1 16. SC Paderborn 1 0:1 -1 0 17. Karlsruher SC 1 0:2 -2 0 18. Würzburger Kickers 2 0:4 -4 0