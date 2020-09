2. Bundesliga: Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die 2. Bundesliga ist zurück! Der Hamburger SV trifft am 1. Spieltag auf den Absteiger Fortuna Düsseldorf. Beide Mannschaften haben die Ansprüche, in der anstehenden Saison um den Aufstieg zu spielen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf: Datum, Anpfiff und Stadion

Der Hamburger SV empfängt Fortuna Düsseldorf am Freitag (18. September), um 18.30 Uhr "im Volksparkstadion in Altona.

Die Arena bietet bis zu 57.000 Zuschauern Platz, aufgrund der Coronapandemie werden jedoch, ähnlich wie in der Bundesliga, nur ein kleiner Anteil der Plätze mit Fans besetzt werden. Diese müssen sich zudem an besondere Hygienemaßnahmen halten.

2. Bundesliga, 1. Spieltag: HSV gegen Fortuna heute live im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen der beiden Klubs ist heute nicht live im Free-TV zu sehen. In der ARD-Sportschau am Samstag ab 18 Uhr wird eine Zusammenfassung des Spiels gezeigt.

Die Partie läuft live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 mit Kommentator Jürgen Schmitz. Alternativ können Kunden des Pay-TV-Services auch die Freitags-Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 mit Moderator Hartmut von Kameke verfolgen, in der auch das Parallelspiel Jahn Regensburg - 1. FC Nürnberg läuft. Beide Übertragungen starten mit der Vorberichterstattung um 18 Uhr.

Alle Sky-Angebote könnt Ihr mithilfe des Sky Tickets oder der "Sky Go"-App auch als Livestream genießen.

2. Bundesliga, 1. Spieltag: HSV gegen Fortuna heute im Liveticker

Selbstverständlich könnt Ihr alle Spiele der anstehenden Spielzeit in der 2. Bundesliga auch wieder im SPOX-Liveticker verfolgen.

Hier entlang zum Liveticker zu Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf.

2. Bundesliga: Alle Begegnungen des 1. Spieltags

Neben dem Duell zwischen dem HSV und der Fortuna ist auch das Duell zwischen dem FC Heidenheim und Eintracht Braunschweig ein spannendes.

Die Heidenheimer Mannschaft unter Cheftrainer Frank Schmidt mischte sich in der vergangenen Saison in den vermeintlichen Zweikampf um die Aufstiegsplätze zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart ein und konnte sich den dritten Platz vor den Rothosen sichern. Erst in der Relegation gegen Werder Bremen verpasste der Klub dann den Einzug in die 1. Bundesliga.