2. Liga: Holstein Kiel gegen Dynamo Dresden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Letzte Chance? Dynamo Dresden hat noch drei Spiele vor sich, um auf den Relegationsplatz der 2. Liga zu klettern. Ein Sieg gegen Holstein Kiel am 32. Spieltag ist für das Schlusslicht wohl Pflicht. Wie, wann und wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Holstein Kiel gegen Dynamo Dresden: Termin, Anpfiff und Ort

Das Duell in der 2. Liga beginnt heute, am Donnerstag (18. Juni), um 18.30 Uhr. Die Gäste aus Dresden reisen dafür ins Holstein-Stadion in Kiel, das normalerweise 15.034 Plätze für Zuschauer anbietet.

Aufgrund der Coronapandemie werden im deutschen Fußball jedoch bis mindestens zum Ende der Saison keine Fans zugelassen.

2. Liga: Kiel vs. Dresden heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Holstein Kiel und Dynamo Dresden wird heute nicht live im frei empfänglichen Fernsehen zu sein. Sky zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge auf Sky Bundesliga 1 & HD. Die Berichterstattung beginnt dort um 18 Uhr, pünktlich zum Anpfiff erwartet Euch dann Kommentator Roland Evers.

Die Partie könnt ihr als Kunden des Bezahlsenders auch im Livestream auf dem Desktop oder auf mobilen Geräten mit der "Sky Go"-App verfolgen.

2. Liga: Kiel vs. Dresden heute live im Liveticker

Falls ihr auf keine der oben genannten Optionen zugreifen könnt oder möchtet, seid Ihr bei den SPOX-Livetickern perfekt aufgehoben. Der Ticker versorgt Euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen aus Kiel.

2. Liga: Die Tabelle am 32. Spieltag

Dynamo Dresden braucht noch mindestens zwei Siege, um auf den Relegationsplatz zu kommen. Holstein Kiel hat sich dagegen mit 39 Punkten nach 31 Spielen den Klassenerhalt so gut wie gesichert.