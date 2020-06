Im Fernduell um den dritten Platz kämpft der 1. FC Heidenheim gegen den HSV. Um den Relegationsrang zu sichern, muss der FCH ausgerechnet beim designierten Meister Arminia Bielefeld Zählbares mitnehmen. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Die Arminia hat die Meisterschaft in Liga zwei bereits sicher, Heidenheim dagegen kämpft um den Einzug in die Relegation. Bei einem Sieg über Bielefeld würden sie auf Werder Bremen treffen.

Vor Beginn: Alle Begegnungen des 34. Spieltags der 2. Liga werden heute um 15.30 Uhr angepfiffen, so auch das Spiel in Bielefeld.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Arminia Bielefeld gegen den 1. FC Heidenheim.

Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim live im TV und Livestream

Das brisante Duell zwischen dem Ersten und dem Dritten kann man nur bei Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender hält die Rechte an der 2. Liga in dieser Saison. Wer zudem das Fernduell um den Relegationsrang im Auge behalten will, dem bietet Sky eine Konferenz mit allen neun parallel laufenden Spielen an.

Sky hat zudem das komplette Angebot auch als Livestreams im Programm. Diese können entweder via SkyGo oder via Sky-Ticket kostenpflichtig abgerufen werden.

Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bielefeld: Ortega - Brunner, Behrendt, Pieper, Hartherz - Prietl - Hartel, Seufert - Clauss, Klos, Voglsammer

Ortega - Brunner, Behrendt, Pieper, Hartherz - Prietl - Hartel, Seufert - Clauss, Klos, Voglsammer Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf - Dorsch - Kerschbaumer, Thomalla, Griesbeck - Otto, Kleindienst

