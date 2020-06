HSV gegen den SV Sandhausen heute im Liveticker

Showdown um den Relegationsplatz in der 2. Liga. Der HSV muss gegen Sandhausen gewinnen unnd gleichzeitig auf Schützenhilfe von Arminia Bielefeld hoffen. Hier könnt Ihr das Spiel Hamburger SV gegen den SV Sandhausen im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

HSV - SV Sandhausen heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Der HSV braucht einen Sieg, um noch auf den Relegationsplatz vorzurücken. Gleichzeitig muss der Drittplatzierte Heidenheim in Bielefeld straucheln.

Vor Beginn: Die Partie wird am Sonntagnachmittag wie alle anderen acht Begegnungen am 34. Spieltag der 2. Liga angepfiffen. Ab 15.30 Uhr läuft der Ball in Hamburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Hamburger SV gegen den SV Sandhausen.

HSV gegen Sandhausen: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Im Free-TV ist das Saisonfinale der 2. Liga heute nicht zu sehen. Sky zeigt alle Partien live und in voller Länge. Außerdem bietet der Pay-TV-Sender eine Konferenz mit allen neun parallel laufenden Spielen an.

Das Sky-Angebot ist auch als Livestream abrufbar. Dafür bietet Sky mit SkyGo und Sky-Ticket zwei kostenpflichtige Möglichkeiten an

HSV - SV Sandhausen: Die voraussichtlichen Aufstellungen:

HSV-Trainer Dieter Hecking muss seine Abwehr umbauen. Jordan Beyer fehlt gelbgesperrt, Timo Letschert ist verletzt und bei Ewerton reicht es wohl noch nicht für einen Startelfeinsatz.

HSV: Pollersbeck - Gyamerah, Jung, van Drongelen, Leibold - Fein - Hunt, Kinsombi - Harnik, Pohjanpalo, Kittel.

2. Liga: Obere Tabellenhälfte vor dem 34. Spieltag