Auch in der 2. Bundesliga rollt der Ball an diesem Wochenende wieder. Wie Ihr die Spiele heute live im TV oder Livestream sehen könnt, seht Ihr hier im Artikel.

2. Liga heute live im TV und Livestream sehen - so funktioniert's

Nicht nur die Bundesliga hat ihre Corona-Pause beendet, auch in der 2. Liga rollt seit dem letzten Wochenende wieder der Ball. Wer die Partien sehen möchte, braucht zwingend ein Sky-Abo, denn Fans sind nach wie vor im Stadion nicht zugelassen und so bleibt nur das heimische Wohnzimmer.

Der Pay-TV-Sender zeigt alle drei Spiele des Samstags einzeln oder in der Konferenz. Zudem überträgt Sky auch per Livestream via Sky Go und Sky Ticket. Sky-Kunden haben Sky Go bereits inklusive, bei Sky Ticket kann man sich den Spieltag als Nicht-Abonnent einzeln buchen.

2. Liga: Der 27. Spieltag im Überblick

Die Mannschaft von Dynamo Dresden befindet sich noch in Quarantäne und steigt erst am kommenden Wochenende wieder in den Spielbetrieb ein.

Datum Uhrzeit/Ergebnis Heim Gast Stadion Fr., 22. Mai -:- 1. FC Nürnberg Erzgebirge Aue Max-Morlock-Stadion Fr., 22. Mai -:- 1. FC Heidenheim Wehen Wiesbaden Voith-Arena Sa., 23. Mai 13 Uhr SV Darmstadt 98 St. Pauli Merck-Stadion am Böllenfalltor Sa., 23. Mai 13 Uhr SV Sandhausen Jahn Regensburg BWT-Stadion am Hardtwald Sa., 23. Mai 13 Uhr VfL Osnabrück Hannover 96 Bremer Brücke So., 24. Mai 13.30 Uhr Hamburger SV Arminia Bielefeld Volksparkstadion So., 24. Mai 13.30 Uhr Holstein Kiel VfB Stuttgart Holstein-Stadion So., 24. Mai 13.30 Uhr Karlsruher SC VfL Bochum Wildparkstadion 9. Juni 18.30 Uhr Dynamo Dresden Greuther Fürth Rudolf-Harbig-Stadion

2. Liga: Die Highlights auf DAZN

Wer keine Möglichkeit hat, die Spiele live zu schauen, ist bei DAZN genau richtig. Der Streamingdienst zeigt bereits ab 40 Minuten nach Spielende ausführliche Highlights aller Spiele der 2. Liga und der Bundesliga.

Im ersten Monat ist DAZN für Neukunden gratis, nach Ablauf des Probemonats kostet der Streamingdienst dann 11,99 Euro im Monat. Das Abo kann aber monatlich gekündigt werden. Im Jahresabo kostet DAZN sogar nur 119,99 Euro. Das sind umgerechnet 9,99 Euro im Monat.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag

Arminia Bielefeld führt weiter souverän die Tabelle an.