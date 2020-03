2. Bundesliga: HSV gegen Jahn Regensburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge will sich der HSV gegen Jahn Regensburg wieder in Aufstiegsform präsentieren. Wie Ihr das Spiel der beiden Teams heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, könnt Ihr hier nachlesen.

HSV - Jahn Regensburg: Wann und wo findet das Spiel statt?

Anstoß der Partie zwischen dem Hamburger SV und Jahn Regensburg ist um 13 Uhr am heutigen Samstag, den 7. März. Gespielt wird im Volksparkstadion in Hamburg. Die Traditionsspielstätte verfügt über eine Kapazität von 57.000 Plätzen. Folgendes Schiedsrichterteam wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Arne Aarnink

Arne Aarnink Assistenten: Eric Müller, Andreas Steffens

Eric Müller, Andreas Steffens Vierter Offizieller: Tim-Julian Skorczyk

Tim-Julian Skorczyk Video-Assistent: Robert Kampka

HSV gegen Jahn Regensburg: So seht Ihr das Spiel in TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga liegen in der aktuellen Saison bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt das Spiel des HSV gegen den Jahn ab 12.30 Uhr. Kommentator der Partie ist Karsten Petrzika. Die Begegnung ist zudem auch in der Konferenz zu sehen.

Neben der klassischen TV-Übertragung zeigt Sky das Spiel auch via Sky Go im Livestream. Solltet Ihr kein Sky-Kunde sein, das Spiel aber dennoch sehen wollen, könnt Ihr Euch Sky Ticket einen Tagespass kaufen.

Schon 40 Minuten nach Abpfiff des Spiels könnt Ihr die spannendsten Szenen des Spiels auf DAZN sehen. Neben den Highlights der 2. Bndesliga seht Ihr auf DAZN außerdem auch alle Highlights, Freitags-, Montags- und frühen Sonntagsspiele der Bundesliga, über 100 Spiele der Champions League live und in voller Länge, die komplette Europa League, sowie LaLiga, die Serie A, und Ligue 1.

HSV - Regensburg: Die 2. Bundesliga im SPOX-Liveticker

Alle Partien der 2. Bundesliga werden zudem auch von SPOX live getickert. Hier kommt Ihr zum Liveticker der Partie HSV gegen Jahn Regensburg. Die Samstagsspiele der 2. Bundesliga könnt Ihr außerdem auch im Konferenzticker verfolgen.

HSV - Jahn Regensburg: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten der HSV und Jahn Regensburg in die Partie starten:

HSV: Heuer Fernandes - Beyer, Letschert, van Drongelen, Leibold - Schaub, Fein, Kinsombi - Jatta, Hinterseer, Kittel

Heuer Fernandes - Beyer, Letschert, van Drongelen, Leibold - Schaub, Fein, Kinsombi - Jatta, Hinterseer, Kittel Jahn Regensburg: Meyer - Saller, Nachreiner, Correia, Okoroji - Geipl, Besuschkow - Stolze, George - Grüttner, Albers

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 25. Spieltag

Bei einem Sieg wäre der HSV zumindest bis Montag auf einem direkten Aufstiegsplatz. Sollten die Hamburger verlieren, könnte Verfolger Heidenheim bei einem eigenen Sieg zum HSV aufschließen.