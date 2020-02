FC St. Pauli gegen VfB Stuttgart heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag gastiert der VfB Stuttgart beim FC St. Pauli. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Während der VfB Stuttgart mit einem 3:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim startete, verlor St. Pauli bei Greuther Fürth mit 0:3. Die Hamburger haben lediglich fünf Zähler Vorsprung auf Tabellenschlusslicht Dynamo Dresden.

FC St. Pauli vs. VfB Stuttgart heute live: Ort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen dem FC St. Pauli und VfB Stuttgart steigt am heutigen Samstag (1. Februar) um 13.00 Uhr. Gespielt wird im legendären Millerntor-Stadion in Hamburg, welches 30.000 Zuschauern einen Platz bietet.

FC St. Pauli - VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream

Wer auf eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Der Bezahlsender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga und zeigt somit auch die Partie zwischen dem FC St. Pauli und VfB Stuttgart live in voller Länge - sowohl einzeln als auch in der Konferenz.

Darüber hinaus bietet der Pay-TV-Sender seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Nicht-Kunden können sich das monatlich kündbare SkyTicket sichern, womit Ihr alle Spiele der zweithöchsten deutschen Spielklasse sehen könnt.

Solltet Ihr nicht über das benötigte Abonnement von Sky verfügen, könnt Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der Partie bei DAZN sehen. Neben Höhepunkten hat DAZN auch jede Menge Live-Sport im Programm. Unter anderem könnt Ihr Spiele der Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga live sehen. Hier geht's zur Anmeldung für den kostenlosen Probemonat.

FC St. Pauli gegen VfB Stuttgart heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und VfB Stuttgart live vor den Bildschirmen zu verfolgen, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Dort verpasst Ihr keine Highlights und bleibt immer auf dem Laufenden.

© getty

FC St. Pauli - VfB Stuttgart: Voraussichtliche Aufstellung

So könnten sie spielen:

St. Pauli: Himmelmann - Zander, Östigard, Buballa, Ohlsson - Benatelli - Miyaichi, Sobota, Buchtmann, Gyökeres - Veerman

Himmelmann - Zander, Östigard, Buballa, Ohlsson - Benatelli - Miyaichi, Sobota, Buchtmann, Gyökeres - Veerman VfB: Kobel - P. Stenzel, Phillips, Kempf, Castro - Mangala, Endo - Wamangituka, Gonzalez - Didavi - Gomez

2. Liga: Die aktuelle Tabelle